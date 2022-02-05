Глава Всемирной медицинской ассоциации выступил за обязательные прививки для взрослых

Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери высказался за введение обязательной вакцинации против коронавируса SARS-CoV-2 для лиц в возрасте 18 лет и старше, при этом прививки должны быть сделаны в течение двух лет, передает DW.