05.02.2022, 19:59
Глава Всемирной медицинской ассоциации выступил за обязательные прививки для взрослых
ФОТО: Thomas Trutschel/photothek.net, via www.imago-images.de
Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери высказался за введение обязательной вакцинации против коронавируса SARS-CoV-2 для лиц в возрасте 18 лет и старше, при этом прививки должны быть сделаны в течение двух лет, передает DW.
Об этом он заявил в опубликованном в субботу, 5 февраля, интервью немецкой газете Rheinische Post. Монтгомери не уточнил, какие санкции, по его мнению, должны применяться к тем, кто не прошел вакцинацию.
Ранее Австрия первой в Европе страной, которая ввела обязательную вакцинацию от коронавируса. В Италии также ввели обязательную вакцинацию от COVID-19, но только для людей старше 50 лет.