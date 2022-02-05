Многодетная мать дважды из-за переезда осталась без пособий и потеряла в общей сложности более 1000 евро

”Я тогда обратилась к столичному чиновнику, которого знала лично, — рассказывает Анна. — Объяснила ситуацию, он сказал, что да, есть мяэрусы (постановления), и, согласно им, Таллинн не должен платить пособие на первоклассника, если ребенок, который прописан в столице, пошел в школу в каком-то другом городе. Он обещал поднять вопрос, можно ли как-то это все оформить задним числом или в порядке исключения, но так как потом он вообще пропал и на вопросы не отвечал, я поняла, что не получилось”.

Анна поясняет, что они более 20 лет жили в Таллинне и, когда переехали, не подумали о том, что надо бы прописаться. В итоге девочка, у которой была таллиннская прописка, пошла в Йыхвискую школу, и Йыхви отказал ей в пособии на первоклассника.

”Старшая дочь, Эвелина, после переезда пошла в школу, все было чудесно, нас приняли, как родных, — рассказывает Анна. — Младшая, Лиза, тоже пошла в сентябре 2020 года в школу. Я подала заявление в волость Йыхви на пособие для первоклассника и уже представляла, какой классный рюкзак я ей куплю и много всяких милых вещей… Но тут нас ждал сюрприз! Как оказалось, волость решила не выплачивать нам пособие на первоклассника, потому что мы не были в Йыхви прописаны (зарегистрированы)”.

Анна добавляет, что, хотя у нее была страховка от потери работы, ей в итоге в возмещении отказали: она ушла, чтобы не ссориться с начальством, по собственному, и в таком случае страховая фирма имеет право не выплачивать компенсацию.

”Мы с двумя дочерьми жили в съемной квартире, — говорит она, — и во время первой волны коронавируса вдруг все наложилось одно на другое. Хозяйка квартиры вернулась из Индии и сказала, что ей нужно это жилье, и нам пришлось экстренно съезжать. Я тогда уже встречалась с моим нынешним мужем, и он сказал: ”В чем проблема? Переезжай ко мне”. Он жил в Ида-Вирумаа. Мы переехали, но так как моя должность не позволяла мне работать удаленно, я, конечно, какое-то время пыталась ездить на электричке в Таллинн пару раз в неделю, но толку от такого сотрудника было маловато. И пришлось уволиться”.

В Йыхви Анне тоже сказали, что так как она и ее дети в этом городе не прописаны, то, согласно действующим там правилам и критериям, ее ребенок не имеет права на пособие для первоклассника.

”Ладно, после этого мы все — я и две мои дочери — прописались в Йыхви, — рассказывает Анна. — Мы с молодым человеком поженились, стали ждать ребенка. В начале ноября этого года я родила третью дочь. Но когда подала заявление на пособие по рождению ребенка — опять получила отказ. Теперь, оказывается, загвоздка была в том, что мой муж был прописан не в Йыхви, а в Силламяэ! А согласно постановлению волости Йыхви — у них должны быть прописаны оба родителя ребенка”.

Анна говорила с чиновниками, но, отмечает она, наткнулась на стену сопротивления. Аргументы, по ее словам, были таковы: неважно, что вы прописаны с детьми в Йыхви.

Неважно, что у вас есть в Йыхви недвижимость. Неважно, что ребенок родился и живет в Йыхви. Если ваш муж прописан не в Йыхви, пособия вам не видать как своих ушей.

Анна говорила и с чиновницей из Силламяэ, где на момент рождения ребенка был прописан муж, и там к ее проблеме отнеслись более по-человечески.

”Девушка, с которой я говорила по телефону, пыталась так и сяк найти разные варианты, — рассказывает мать троих детей, — и даже шла речь о том, чтобы в порядке исключения выплатить хотя бы половину пособия, поскольку муж-то прописан в Силламяэ. Но когда выяснилось, что в Йыхви автоматом прописали и ребенка — по моему месту жительства, она сказала, что увы, помочь тогда не сможет”.

Все равно нет



Муж Анны после этого тоже прописался в Йыхви, и супруги какое-то время думали, что еще не все потеряно.