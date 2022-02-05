Многодетная мать дважды из-за переезда осталась без пособий и потеряла в общей сложности более 1000 евро(2)
Анна Тыниссаар много лет жила со своими двумя детьми в Таллинне. Но во время пандемии их жизнь тоже начала резко меняться. Женщина встретила своего будущего второго мужа, потеряла работу и жилье и решила переехать в итоге в Ида-Вирумаа. Но из-за переезда и незнания нюансов, которые во многих уголках Эстонии — свои, теперь уже многодетная мать дважды осталась без положенного пособия на детей. Почему так произошло, разбиралась ”МК-Эстония”.
Анна Тыниссаар-Рехема говорит, что пандемия, едва начавшись, очень сильно сказалась на их с дочерьми жизни.
”Мы с двумя дочерьми жили в съемной квартире, — говорит она, — и во время первой волны коронавируса вдруг все наложилось одно на другое. Хозяйка квартиры вернулась из Индии и сказала, что ей нужно это жилье, и нам пришлось экстренно съезжать. Я тогда уже встречалась с моим нынешним мужем, и он сказал: ”В чем проблема? Переезжай ко мне”. Он жил в Ида-Вирумаа. Мы переехали, но так как моя должность не позволяла мне работать удаленно, я, конечно, какое-то время пыталась ездить на электричке в Таллинн пару раз в неделю, но толку от такого сотрудника было маловато. И пришлось уволиться”.
Анна добавляет, что, хотя у нее была страховка от потери работы, ей в итоге в возмещении отказали: она ушла, чтобы не ссориться с начальством, по собственному, и в таком случае страховая фирма имеет право не выплачивать компенсацию.
”Старшая дочь, Эвелина, после переезда пошла в школу, все было чудесно, нас приняли, как родных, — рассказывает Анна. — Младшая, Лиза, тоже пошла в сентябре 2020 года в школу. Я подала заявление в волость Йыхви на пособие для первоклассника и уже представляла, какой классный рюкзак я ей куплю и много всяких милых вещей… Но тут нас ждал сюрприз! Как оказалось, волость решила не выплачивать нам пособие на первоклассника, потому что мы не были в Йыхви прописаны (зарегистрированы)”.
Куча нюансов
Анна поясняет, что они более 20 лет жили в Таллинне и, когда переехали, не подумали о том, что надо бы прописаться. В итоге девочка, у которой была таллиннская прописка, пошла в Йыхвискую школу, и Йыхви отказал ей в пособии на первоклассника.
”Я тогда обратилась к столичному чиновнику, которого знала лично, — рассказывает Анна. — Объяснила ситуацию, он сказал, что да, есть мяэрусы (постановления), и, согласно им, Таллинн не должен платить пособие на первоклассника, если ребенок, который прописан в столице, пошел в школу в каком-то другом городе. Он обещал поднять вопрос, можно ли как-то это все оформить задним числом или в порядке исключения, но так как потом он вообще пропал и на вопросы не отвечал, я поняла, что не получилось”.
В Йыхви Анне тоже сказали, что так как она и ее дети в этом городе не прописаны, то, согласно действующим там правилам и критериям, ее ребенок не имеет права на пособие для первоклассника.
”Ладно, после этого мы все — я и две мои дочери — прописались в Йыхви, — рассказывает Анна. — Мы с молодым человеком поженились, стали ждать ребенка. В начале ноября этого года я родила третью дочь. Но когда подала заявление на пособие по рождению ребенка — опять получила отказ. Теперь, оказывается, загвоздка была в том, что мой муж был прописан не в Йыхви, а в Силламяэ! А согласно постановлению волости Йыхви — у них должны быть прописаны оба родителя ребенка”.
Анна говорила с чиновниками, но, отмечает она, наткнулась на стену сопротивления. Аргументы, по ее словам, были таковы: неважно, что вы прописаны с детьми в Йыхви.
Неважно, что у вас есть в Йыхви недвижимость. Неважно, что ребенок родился и живет в Йыхви. Если ваш муж прописан не в Йыхви, пособия вам не видать как своих ушей.
Анна говорила и с чиновницей из Силламяэ, где на момент рождения ребенка был прописан муж, и там к ее проблеме отнеслись более по-человечески.
”Девушка, с которой я говорила по телефону, пыталась так и сяк найти разные варианты, — рассказывает мать троих детей, — и даже шла речь о том, чтобы в порядке исключения выплатить хотя бы половину пособия, поскольку муж-то прописан в Силламяэ. Но когда выяснилось, что в Йыхви автоматом прописали и ребенка — по моему месту жительства, она сказала, что увы, помочь тогда не сможет”.
Все равно нет
Муж Анны после этого тоже прописался в Йыхви, и супруги какое-то время думали, что еще не все потеряно.
”Ведь там пособие по рождению ребенка платят тремя частями — сразу после рождения, на первый год и на второй год, — рассказывает женщина. — И я сказала: ”Хорошо, сейчас мы остались без пособия, но вот муж прописался, и мы уже соответствуем всем требованиям. Можем ли мы надеяться, что вторую и третью часть мы все-таки получим?” На что чиновники сухо ответили, что нет. Надо сразу соответствовать всем критериям, и если потом прописаться, то права на вторую и третью часть уже не имеешь”.
В итоге получается патовая ситуация: ребенок родился в Йыхви, живет в Йыхви и прописан в Йыхви, Анна и муж тоже прописаны в Йыхви, но Йыхви наотрез отказывается платить пособие по рождению ребенка.
7 декабря Анна отправила письмо чиновникам Йыхви, чтобы все же рассмотрели их ситуацию и в порядке исключения, задним числом, может, все-таки выплатили бы пособие. Ответа на него она пока не получила — по закону, у чиновников есть 30 дней для принятия решения.
”Но ощущение такое, будто я бьюсь в глухую стену мяэрусов и норм, и ни один чиновник не пытается даже помочь решить эту проблему, — говорит женщина. — Как будто им даже выгодно, если они тебе и твоим детям что-то там не заплатят. Я не знаю, может, они думают, что все беременные женщины и мамы детей наизусть знают все эти законы и постановления? Но нет. И я знаю, что мы далеко не первые, кто с этим столкнулся. Сейчас очень многие семьи переезжают в другой уезд или волость. И они все рискуют остаться без пособий”.
Анна видит решение в том, чтобы государство и местные самоуправления больше бы информировали людей о тех пособиях и льготах, на которые они имеют право.
”А пока что странно получается, — рассуждает она. — Когда ты ждешь ребенка, ты же не проверяешь, какие на новом месте жительства есть мяэрусы и прочее. Как бы не до этого. Когда рожаешь, не думаешь о прописке. Тоже не до этого. И я считаю, было бы хорошо, чтобы еще на приеме у гинеколога, когда рассказывают о разных пособиях, на которые ты имеешь право после постановки на учет, говорили бы и о прописке. Что нужно проверить, чтобы ты и твой муж были бы прописаны в одном городе. Что нужно соответствовать таким-то и таким-то критериям. Выдавали бы брошюры беременным — чтобы те знали о своих правах. А пока что люди теряют деньги из-за того, что они чего-то там вовремя на каких-то сайтах не прочитали”.
”Несправедливая ситуация”
Руководитель соцотдела волостной управы Йыхви Сирли Таммисте отмечает, что они в курсе данной ситуации.
”Родитель ребенка написал заявление, которое будут обсуждать на заседании социальной комиссии 21 декабря, — сказала чиновница. — Могу сказать, что Йыхви — не единственное самоуправление, в котором действует правило: для получения пособия по рождению ребенка оба родителя должны быть тут прописаны. Но я согласна, что ситуация, когда из-за бюрократии семья остается без пособия по рождению ребенка от местного самоуправления, — несправедлива. Поэтому мы планируем в январе пересмотреть основания для выплаты пособия по рождению ребенка”.
После 21 декабря журналист ”МК-Эстонии” неоднократно отправлял запросы чиновнице, чтобы узнать, какое же в итоге решение приняла комиссия. Но все письма остались без ответа.
”В любом случае, уже хорошо, что они стали это обсуждать, — говорит Анна. — Потому что условия и правда несправедливые, и будет хорошо, если после нашей ситуации они примут меры и больше никто из-за бюрократии не останется без пособия”.