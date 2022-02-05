Во двор дома врача Кармен Йоллер бросили письма с угрозами: "Продала свой народ! Человеческий мусор! Гори в аду!"

Йоллер не расстраивает, что следствие никуда не зашло — видимо, эти угрозы не стоит принимать всерьез, считает она.

В брошенных на ее участок письмах было написано, что семейный врач участвует в геноциде глобалистов, что она человеческий мусор, убийца и много другое.

Йоллер отмечает, что и так получает много угроз через онлайн-каналы каждый раз, когда публикует что-то в социальных сетях. Для нее эти угрозы уже как с гуся вода, но сложнее, когда угрозы доходят до ее родителям, которые читают комментарии и на Delfi и Eesti Päevaleht.

Угрозы также получают и другие врачи, а также политики, высказывающиеся на тему коронавируса.