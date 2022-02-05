05.02.2022, 18:37
Биржевая цена на электроэнергию в воскресенье вырастет на 30%
Foto: Argo Ingver
Средняя биржевая цена электроэнергии вырастет в воскресенье до 94 евро за мегаватт-час, что на 30% больше, чем в субботу.
Самое дорогая электричество будет с 18:00 до 19:00, когда за МВтч нужно платить 134,51 евро, передает rus.err.ee.
Самая дешевая электроэнергия — ночью и в ранние утренние часы: с трех до семи часов, тогда цена за МВтч не превышает 44 евро.
В субботу средняя дневная биржевая цена на электроэнергию в ценовой зоне Эстонии составляла 72 евро.