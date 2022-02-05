Экономика
05.02.2022, 18:37

Биржевая цена на электроэнергию в воскресенье вырастет на 30%

 
Hõõglamp
Foto: Argo Ingver
Средняя биржевая цена электроэнергии вырастет в воскресенье до 94 евро за мегаватт-час, что на 30% больше, чем в субботу.

Самое дорогая электричество будет с 18:00 до 19:00, когда за МВтч нужно платить 134,51 евро, передает rus.err.ee.

Самая дешевая электроэнергия — ночью и в ранние утренние часы: с трех до семи часов, тогда цена за МВтч не превышает 44 евро.

В субботу средняя дневная биржевая цена на электроэнергию в ценовой зоне Эстонии составляла 72 евро.

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