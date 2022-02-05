Новая формула расчета алиментов: они будут минимум на 79 евро меньше на каждого ребенка(1)
• С 1 января изменился порядок расчета алиментов на каждого ребенка
• В среднем алименты теперь меньше на 80–120 евро
• Что же нужно делать тем, у кого решение было вынесено до 1 января 2022 года?
Житель Таллинна Валентин (39) обратился к "МК Эстонии" с таким вопросом: ”Я должен платить по решению суда своему ребенку каждый месяц 320 евро. Я посчитал на калькуляторе, который есть на сайте Министерства юстиции, сколько я должен был бы платить ему сейчас. Получилось на 107 евро меньше. Что мне теперь делать? Могу ли я переводить столько, сколько по калькулятору?”
Он добавляет, что говорил с бывшей женой, но она категорически не согласна на уменьшение размера алиментов. И грозит, если что, даже обратиться к судебному исполнителю, чтобы добиться поступления именно назначенной судом суммы.
”Что я могу сделать в данной ситуации и как мне лучше поступить?” — недоумевает Валентин. Он не хочет терять возможность платить меньше, если закон это позволяет.
Нужно тщательно все взвесить
Пресс-секретарь Министерства юстиции Керту Лаадога разъясняет: ”Если уже есть решение суда и там четко указана сумма, которую нужно платить, то с 1 января автоматически ничего для этих родителей не изменилось. Сумма не стала вдруг меньше, поэтому этот мужчина должен платить и дальше столько, сколько указано в решении суда. Если же он не согласен, например, потому, что обстоятельства изменились, то он всегда может снова обратиться в суд”.
В то же время, подчеркивает она, если суд постановил, что он должен платить каждый месяц алименты в размере 320 евро на одного ребенка, из этого следует, что суд по какой-то причине решил, что нужно в данном случае назначить алименты больше минимума, действовавшего на тот момент.
”То есть очевидно, там есть какие-то индивидуальные обстоятельства, которые суд взвесил и решил, что алименты именно в таком большом размере обоснованны”, — объясняет Лаадога.
Она добавляет, что при помощи калькулятора алиментов можно рассчитать минимальную сумму, которая может быть назначена с учетом изменений в законе, но суд всегда взвешивает все обстоятельства перед принятием решения. И если один из родителей подал в суд на пересмотр размера алиментов, то суд исходит, в первую очередь, из того, чтобы размер содержания покрывал бы реальные потребности ребенка.
При этом может быть и так, что назначенная судом сумма может быть даже меньше, чем та, которую рассчитал калькулятор — например, если у родителя выявлена нетрудоспособность или у него есть другие дети, которые после уплаты алиментов на данного ребенка останутся в худшем положении, чем он.
”То есть этому мужчине можно сказать следующее: данное решение следует исполнять, и пересмотреть его может только суд, — констатирует Лаадога. — Но перед обращением в суд нужно тщательно взвесить: действительно ли ситуация изменилась? Действительно ли потребности ребенка стали меньше? Действительно ли назначенная сумма — неразумно велика? Нужно также рассчитать, какую экономию принесет пересмотр дела в долгосрочной перспективе, и при этом не забывать и о возможных судебных издержках”.
Кого коснутся изменения?
Помимо исправно платящих алименты родителей, есть и те, кто всеми способами уклоняется от своей обязанности содержать своего ребенка. По планам Министерства юстиции, новый закон должен снизить их количество, потому что алименты уже не будут для многих такой уж непосильной нагрузкой.
При этом судебный исполнитель Татьяна Афанасьева убеждена: влияние изменений в законе будет видно далеко не сразу.
”Если алименты были назначены судом до 01.01.2022, т. е. есть решение суда, и размер алиментов составлял половину от минимальной заработной платы, то после 01.01.2022 размер алиментов фиксируется на сумме 292 евро и больше не повышается, даже несмотря на то, что размер минимальной заработной платы с 01.01.2022 составляет 654 евро, — подчеркивает она. — Например, в решении суда было написано: ”Взыскать алименты в сумме 215 евро с 01.07.2016, но не менее ½ от установленного Правительством размера минимальной заработной платы…”. Размер алиментов увеличивался в 2017 году и составлял 235 евро в месяц, в 2018 году — 250 евро, в 2019 году — 270 евро, в 2020 и 2021 составлял 292 евро в месяц. И теперь, начиная с 01.01.2022, размер алиментов ”замораживается” и далее составляет 292 евро”.
Если же алименты были определены в нотариальном соглашении, то на них изменения Закона о семье, вступившие в силу с 01.01.2022, не влияют. По нотариальному договору родитель должен продолжать платить алименты в размере, предусмотренном договором.
Поэтому, чтобы снизить сумму алиментов, родители даже после изменения закона должны все равно обращаться в суд. Через судебного исполнителя договориться о меньшей сумме нельзя.
”Потому что судебный исполнитель исходит из решения суда, — подчеркивает Афанасьева. — Решение суда может быть отменено или изменено только еще одним решением суда. Поэтому, если должник желает уменьшить сумму алиментов, ему необходимо будет обратиться в суд с исковым заявлением. После того, как суд вынесет решение, и решение вступит в силу, его надо будет представить судебному исполнителю, чтобы судебный исполнитель мог внести коррективы в исполнительное производство”.
Она добавляет: пока будет идти судебное производство по пересмотру размера алиментов, содержание на ребенка необходимо выплачивать в прежнем размере. Если на момент вступления в силу нового решения возникнет ”переплата” по алиментам, то она пойдет во взаимозачет с будущими алиментами.
”Но быстрого изменения суммарного долга по алиментам не стоит ожидать, поскольку и судебные производства не столь скоры, и за годы накопившиеся задолженности по алиментам никуда не исчезнут”, — подчеркивает Афанасьева.
Истории из жизни
Она объясняет: обычно основная проблема в делах об алиментах — неучастие ответчика в судебном процессе. И зачастую именно судебный исполнитель, когда уже начато исполнительное производство, разъясняет должнику, какое решение в его отношении было вынесено, и сколько он должен платить алиментов своим детям.
”Чаще всего в таких решениях размер алиментов привязан к минимальной зарплате, — констатирует Афанасьева. — И выходит, что должник, у которого из дохода — только пособие по полной нетрудоспособности в размере 469 евро, должен платить двум детям алименты в размере 584 евро. И если даже этот родитель будет отдавать весь доход на алименты, он все равно останется должным! После того, как судебный исполнитель разъяснил должнику его права, тот подал на пересмотр алиментов в суд. Новая сумма алиментов составила 74 евро на каждого ребенка. К сожалению, накопившийся долг перед каждым ребенком составил к этому моменту уже порядка 10000 евро. Поэтому ни в коем случае нельзя игнорировать документы из суда, а тем более — от судебного исполнителя! Надо активно принимать участие в судебных процессах и общаться с исполнителем”.
Она добавляет, что приведенный реальный пример из практики очень ярко показывает, как копятся долги по алиментам, и что изменение размера алиментов не быстро отразится на накопленном долге.
”Чаще всего те случаи, которые попадают к нам на исполнение, связаны с тем, что обязанный родитель (должник) не выплачивает добровольно алименты или платит алименты в меньшем размере, чем назначено судом, — объясняет Афанасьева. — Порой неисполнение обязательств
обусловлено именно отсутствием дохода и имущества, за счет которого можно взыскать алименты. Иногда случается и такое, что детей передают под опеку города, и ни с одного из родителей взыскать алименты в полном объеме не удается, поскольку родители ведут асоциальный образ жизни, а детей шестеро, и каждому надо выплачивать алименты в размере 270 евро. На помощь тогда приходит государство и платит по 100 евро из алиментного фонда на каждого ребенка”.
Встречаются, добавляет она, и такие случаи, когда должник всю жизнь работает неофициально, все приобретенное имущество записывает на свою новую супругу, а с ребенком не общается.
”Есть реальная ситуация, когда долг по алиментам составляет уже 18000 евро, — говорит она. — К сожалению, в таком случае вся нагрузка по здоровому воспитанию, как физическому, так и психическому, ложится на плечи родителя, который живет с ребенком. Родитель-одиночка оказывается перед очень трудной задачей — он должен как-то сам, без поддержки второго родителя, вырастить из своего ребенка полноценную личность”.