Новая формула расчета алиментов: они будут минимум на 79 евро меньше на каждого ребенка

Житель Таллинна Валентин (39) обратился к "МК Эстонии" с таким вопросом: ”Я должен платить по решению суда своему ребенку каждый месяц 320 евро. Я посчитал на калькуляторе, который есть на сайте Министерства юстиции, сколько я должен был бы платить ему сейчас. Получилось на 107 евро меньше. Что мне теперь делать? Могу ли я переводить столько, сколько по калькулятору?”

Он добавляет, что говорил с бывшей женой, но она категорически не согласна на уменьшение размера алиментов. И грозит, если что, даже обратиться к судебному исполнителю, чтобы добиться поступления именно назначенной судом суммы.

”Что я могу сделать в данной ситуации и как мне лучше поступить?” — недоумевает Валентин. Он не хочет терять возможность платить меньше, если закон это позволяет.

Нужно тщательно все взвесить

Пресс-секретарь Министерства юстиции Керту Лаадога разъясняет: ”Если уже есть решение суда и там четко указана сумма, которую нужно платить, то с 1 января автоматически ничего для этих родителей не изменилось. Сумма не стала вдруг меньше, поэтому этот мужчина должен платить и дальше столько, сколько указано в решении суда. Если же он не согласен, например, потому, что обстоятельства изменились, то он всегда может снова обратиться в суд”.

В то же время, подчеркивает она, если суд постановил, что он должен платить каждый месяц алименты в размере 320 евро на одного ребенка, из этого следует, что суд по какой-то причине решил, что нужно в данном случае назначить алименты больше минимума, действовавшего на тот момент.

”То есть очевидно, там есть какие-то индивидуальные обстоятельства, которые суд взвесил и решил, что алименты именно в таком большом размере обоснованны”, — объясняет Лаадога.