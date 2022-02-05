У президента Турции Эрдогана выявлен Омикрон

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине заразились омикрон-вариантом коронавируса SARS-CoV-2. "Результат нашего теста на COVID-19, который мы с женой сделали после появления легких симптомов, оказался положительным", — сообщил глава государства в субботу, 5 февраля. "Мы продолжим работать из дома", — добавил он.

Председатель оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу наряду с другими политиками уже пожелал супружеской чете скорого выздоровления. Эрдоган сделал бустерную прививку от ковида еще в июне 2021 года.

Установленные в Турции правила предписывают семидневную изоляцию после положительного результата теста. Карантин можно прекратить досрочно, если после пяти дней повторный тест не выявит признаков инфекции.

По подсчетам портала Worlometer, публикующего статистику о распространении вируса SARS-CoV-2 в мире, с момента проникновения инфекции в Турцию в республике c 84 млн жителей выявлено 12 миллионов заражений, 88 тысяч больных скончались, более 11 млн выздоровели. Более 92 процентов жителей сделали минимум одну прививку от COVID-19, а 84,5 процента получили вторую дозу вакцины, следует из официальных данных.