ВСЕ МЕДАЛИ ДНЯ | Норвегия возглавила неофициальный командный зачет, Россия — 7-я, у Эстонии медалей нет

Сборная Норвегии с двумя золотыми медалями в биатлоне и лыжных гонках возглавила неофициальный командный зачет. На счету сборной Олимпийского комитета России - серебро Натальи Непряевой и бронза биатлонного квартета.

Всего медали завоевали представители 13 сборных. У сборной Эстонии пока нет медалей.

Олимпийские игры-2022 в Пекине

5 февраля

Лыжные гонки



Скиатлон, женщины

2. Наталья Непряева (Россия)

3. Тереза Штадлобер (Австрия)

Конькобежный спорт

3000 м, женщины

1. Ирен Схаутен (Нидерланды)

2. Франческа Лоллобриджида (Италия)

3. Изабель Вайдеманн (Канада)

Биатлон

Смешанная эстафета

1. Норвегия (Марте Ульсбю-Ройселанн, Тириль Экхофф, Тарьей Бо, Йоханнес Бо)

2. Франция (Анаис Шевалье-Буше, Жюлия Симон, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе)

Прыжки с трамплина

Нормальный трамплин, женщины

1. Урса Богатай (Словения)

2. Катарина Альтхаус (Германия)

3. Ника Крижнар (Словения)

Фристайл

Могул, мужчины

1. Вальтер Валльберг (Швеция)

2. Микаэл Кингсбери (Канада)

3. Икума Хиросима (Япония)

Шорт-трек

Смешанная эстафета

1. Китай

2. Италия

3. Венгрия

Таблица медалей:





Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.

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