Олимпиадa
05.02.2022, 16:59

ВСЕ МЕДАЛИ ДНЯ | Норвегия возглавила неофициальный командный зачет, Россия — 7-я, у Эстонии медалей нет

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Võidukas Norra teatenelik.
Foto: Tobias Schwarz / AFP
Сегодня, в субботу 5 февраля, на Олимпийских играх в Пекине были разыграны первые 6 комплектов медалей.

Сборная Норвегии с двумя золотыми медалями в биатлоне и лыжных гонках возглавила неофициальный командный зачет. На счету сборной Олимпийского комитета России - серебро Натальи Непряевой и бронза биатлонного квартета.

Всего медали завоевали представители 13 сборных. У сборной Эстонии пока нет медалей.

Олимпийские игры-2022 в Пекине

5 февраля

Лыжные гонки

Скиатлон, женщины

1. Тереза Йохауг (Норвегия)

2. Наталья Непряева (Россия)

3. Тереза Штадлобер (Австрия)

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Конькобежный спорт

3000 м, женщины

1. Ирен Схаутен (Нидерланды)

2. Франческа Лоллобриджида (Италия)

3. Изабель Вайдеманн (Канада)

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Биатлон

Смешанная эстафета

1. Норвегия (Марте Ульсбю-Ройселанн, Тириль Экхофф, Тарьей Бо, Йоханнес Бо)

2. Франция (Анаис Шевалье-Буше, Жюлия Симон, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе)

3. Россия (Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов)

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Прыжки с трамплина

Нормальный трамплин, женщины

1. Урса Богатай (Словения)

2. Катарина Альтхаус (Германия)

3. Ника Крижнар (Словения)

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Фристайл

Могул, мужчины

1. Вальтер Валльберг (Швеция)

2. Микаэл Кингсбери (Канада)

3. Икума Хиросима (Япония)

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Шорт-трек

Смешанная эстафета

1. Китай

2. Италия

3. Венгрия

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Таблица медалей:


Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

Еще больше новостей про Олимпиаду ЗДЕСЬ.

Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.

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