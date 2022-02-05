Китай завоевывает первое золото домашней Олимпиады — опередили на миллиметры итальянцев в шорт-треке

Китайцы доминировали на протяжении всего забега, однако на последних кругах их настигли соперники из Италии. И лишь вовремя выставленный конек китайского спортсмена на финише помог спортсменам из Поднебесной республики взять первое золото домашней Олимпиады.

В борьбе за третье место столкнулись команды Канады и Венгрии. Европейским конькобежцам удалось раньше оправиться от удара и завоевать бронзу.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.

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