05.02.2022, 15:25
Немецкая прыгунья уступила золото Олимпиады в решающей попытке(2)
Фото: DELFI
В олимпийском Пекине завершился женский турнир в прыжках с трамплина. Золото в нем в драматичной борьбе с немкой Катариной Альтхаус завоевала словенка Урса Богатай (239.0 баллов по сумме двух попыток).
Решающим для распределения мест оказался последний прыжок Альтхаус. Немка выиграла первую попытку и имела преимущество в три балла перед Богатай. Однако второй прыжок у Альтхаус получился куда хуже задуманного, она переместилась на вторую строчку протокола и довольствовалась серебряной медалью.
Бронза еще у одной словенки — Ники Крижнар.
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
Еще больше новостей про Олимпиаду ЗДЕСЬ.
Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.