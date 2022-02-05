Немецкая прыгунья уступила золото Олимпиады в решающей попытке

Решающим для распределения мест оказался последний прыжок Альтхаус. Немка выиграла первую попытку и имела преимущество в три балла перед Богатай. Однако второй прыжок у Альтхаус получился куда хуже задуманного, она переместилась на вторую строчку протокола и довольствовалась серебряной медалью.

Бронза еще у одной словенки — Ники Крижнар.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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