Хоккей. Канада забила 11 голов Финляндии, США всухую разгромили Россию

Неудержимые канадки вновь забили сопернику больше 10 шайб — после швейцарок жертвой "Кленовых листьев" пала финская сборная. Финки продержались лишь первый период, по итогам которого счет был 2:1 в пользу канадской сборной. Однако затем Канада взвинтила темп и забросила в оставшиеся 40 минут матча 9 безответных шайб. Итоговый счет — 11:1.

Сборная Дании уступила команде Японии 2:6, а чешки оказались сильнее шведок 3:1.

Сборная Олимпийского комитета России в заключительном матче дня играла с одним из фаворитов Игр — командой США. Матч начался массированными атаками американок, которые практически не выпускали своих соперниц из зоны, и на 12-й минуте сумели воплотить преимущество в первый гол. Соотношение бросков в 1-м периоде 19:2 в пользу американских спортсменок говорит само за себя.

Самый опасный момент в исполнении российских хоккеисток в первом периоде был буквально за секунду до сирены, когда россиянкам удался выход один на один, который прервала сирена, оповестившая о том, что время периода закончилось.

Несмотря на то, что после перерыва игра несколько выровнялась, в середине периода усилиями Хилари Найт американки удвоили преимущество. В заключительном периоде американки вновь доминировали — и легко довели счет до разгромного 5:0.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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