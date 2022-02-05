ВИДЕО | Уснул ли Путин во время церемонии открытия Олимпиады?

Камера сфокусировалась на Путине во время прохода украинских атлетов. Комментаторы CNN, к примеру, напомнили о тысячах российских солдат, сконцентрированных на границе с Украиной. Однако сам российский лидер в этот момент, судя по его виду, смотрел сны, а не церемонию открытия.

Из-за коронавирусных ограничений Путин находился на трибуне в одиночестве. После того, как камера засняла его в таком положении в течение нескольких секунд, российский лидер встрепенулся и открыл глаза.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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