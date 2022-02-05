Война на Украине угрожает Эстонии гибридными атаками и беженцами

"Если вспыхнет война, то какой бы продолжительной и кровавой она ни была, ее будут сопровождать беженцы", — сказал Салм ERR.

Он пояснил, что поскольку Эстония находится относительно близко к Украине и здесь проживает много граждан Украины и лиц украинской национальности, вполне вероятно, что многие беженцы захотят приехать сюда к своим близким.

По данным пресс-службы правительства, украинцы являются крупнейшим меньшинством в Эстонии после русских. В настоящее время в Эстонии проживает более 12 000 граждан Украины и всего около 30 000 украинцев. В последние годы число украинцев в Эстонии увеличилось.

"Мы должны подготовиться к тому, что сюда могут приехать тысячи", — подчеркнул Салм. По его словам, трудно предсказать, сколько беженцев может прибыть в Эстонию, но он сослался на готовность Польши принять миллион украинцев. "Если мы сейчас попытаемся использовать аналогичную логику, то с учетом населения Эстонии, доля нашей страны может составить несколько десятков тысяч. Поскольку Польша ближе к Украине, там, вероятно, будет больше", — сказал он.