Первое золото Пекина в конькобежном спорте отправилось в Нидерланды

На дистанции 3000 м нидерландка стартовала в последней паре с итальнкой Франческой Лоллобриджидой и сумела побить олимпийский рекорд — показав результат 3:56.93. Серебро у Лоллобриджиды 3:58.06. Бронза у Изабель Вейдеманн из Канады. Обладательница предыдущего олимпийского рекорда — 49-летняя Клаудия Пехштайн, дебютировавшая на Играх 30 лет назад, заняла 20-е место.

Эстонские спортсменки в этом виде программы участия не принимают.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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