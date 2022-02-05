05.02.2022, 11:27
ФОТО и ВИДЕО | Новым главой Социал-демократической партии избран Лаури Ляэнеметс(9)
Foto: Tiit Blaat
В большом зале Эстонской академии музыки и театра на съезде Социал-демократической партии был избран новый председатель. На пост руководителя партии баллотировались депутат Рийгикогу, бывший министр здоровья и труда Рийна Сиккут, и депутат Рийгикогу Лаури Ляэнеметс. В итоге новым председателем партии стал Ляэнеметс.
Из-за коронавирусных ограничений съезд пройдет в гибридном формате. Делегаты, которые не смогут или опасаются прийти на место, смогут участвовать в съезде и голосовать по интернету. Для электронного голосования используется платформа Citizen OS.
Помимо председателя, участники съезда также выберут новых заместителей председателя и новое правление партии.
Прямую трансляцию можно посмотреть здесь: