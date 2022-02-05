ФОТО и ВИДЕО | Новым главой Социал-демократической партии избран Лаури Ляэнеметс

В большом зале Эстонской академии музыки и театра на съезде Социал-демократической партии был избран новый председатель. На пост руководителя партии баллотировались депутат Рийгикогу, бывший министр здоровья и труда Рийна Сиккут, и депутат Рийгикогу Лаури Ляэнеметс. В итоге новым председателем партии стал Ляэнеметс.