ФОТО и ВИДЕО | Кто станет новым председателем социал-демокравтов — Рийна Сиккут или Лаури Ляэнеметс?(1)
В большом зале Эстонской академии музыки и театра проходит съезд Социал-демократической партии, на котором социал-демократы выберут себе нового председателя. На пост руководителя партии баллотируются депутат Рийгикогу, бывший министр здоровья и труда Рийна Сиккут, и депутат Рийгикогу Лаури Ляэнеметс.
Из-за коронавирусных ограничений съезд пройдет в гибридном формате. Делегаты, которые не смогут или опасаются прийти на место, смогут участвовать в съезде и голосовать по интернету. Для электронного голосования используется платформа Citizen OS.
Помимо председателя, участники съезда также выберут новых заместителей председателя и новое правление партии.
Съезд начался в 11 часов с речи нынешнего председателя партии Индрека Саара, который подведет итоги своей работы на этом посту за последние два с половиной года. Осенью Индрек Саар сообщил, что больше не будет баллотироваться на должность руководителя партии. Затем с речами выступят Рийна Сиккут и Лаури Ляэнеметс. Имя нового председателя партии станет известно с 12.45 до 13.00.
Прямую трансляцию можно посмотреть здесь: