ФОТО и ВИДЕО | Кто станет новым председателем социал-демокравтов — Рийна Сиккут или Лаури Ляэнеметс?

Из-за коронавирусных ограничений съезд пройдет в гибридном формате. Делегаты, которые не смогут или опасаются прийти на место, смогут участвовать в съезде и голосовать по интернету. Для электронного голосования используется платформа Citizen OS.

Съезд начался в 11 часов с речи нынешнего председателя партии Индрека Саара, который подведет итоги своей работы на этом посту за последние два с половиной года. Осенью Индрек Саар сообщил, что больше не будет баллотироваться на должность руководителя партии. Затем с речами выступят Рийна Сиккут и Лаури Ляэнеметс. Имя нового председателя партии станет известно с 12.45 до 13.00.