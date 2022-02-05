В районе Хааберсти продолжается вывоз снега со дворов многоквартирных домов(1)
В этом сезоне по заказу управы со дворов и с дорог Вяйке-Ыйсмяэ, Ярвеотса и Астангу уже вывезено 4478 м3 снега. Масштабный вывоз снега продолжится и на следующей неделе.
По словам старейшины Хааберсти Олега Сильянова на следующей неделе продолжатся масштабные работы по уборке снега, работы пройдут на внутреннем кругу Ыйсмяэ теэ возле домов и потом техника будет направлена во дворы многоквартирных домов, которые находятся на внешнем кругу. ”К сожалению договорной партнёр управы этой зимой не смог обеспечить уборку улиц и пешеходных дорог, которая соответствовала бы условиям договора. Главной проблемой стало позднее начало цикла работ и, учитывая снежные условия этой зимы, недостаточный ресурс как техники, так и недостаток рабочей силы”, — рассказал старейшина и добавил, что управа была вынуждена прибегнуть к санкциям в отношении партнёра и уменьшить сумму выплат за проделанную работу. ”В этом сезон общая суммы удержанной суммы составила 19198 евро и в основном, сумма была удержана за некачественную уборку снега и противогололёдную обработку улиц”, — сказал Сильянов.
”Проблемными местами в районе Хааберсти были в основном внутренние дворы и дороги около многоквартирных домов, где спецтехника не могла пройти из-за припаркованных машин и где не было места для складирования снега”, — продолжил Сильянов. ”Мы были вынуждены организовать дополнительный вывоз снега из дворов, чтобы очистить парковочные места от снега и обеспечить жителям нормальные условия для передвижения. Работы продолжаться на следующих неделях”,- сказал Сильянов.
Уборка снега пройдёт в районе Хааберсти по следующему графику:
- В понедельник, 7 февраля уборка снега пройдёт возле домов Ыйсмяэ теэ, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 112, 114, 122, 124, 126 и 128.
- Во вторник, 8. февраля уборка снега пройдёт возле домов Ыйсмяэ теэ, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106 и108, а также на парковке Ыйсмяэ теэ, 110a.
- В среду, 9 февраля уборка снега пройдёт возле домов Ыйсмяэ теэ, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 90, 134, 136, 138, 140, 142 и 144.
- В четверг, 10 февраля уборка снега пройдёт возле домов Ыйсмяэ теэ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 146, 148 и 150, а также возле домов на улице Пирни, 2, 4, 6 и 6a.
- В пятницу, 11 февраля уборка снега пройдёт возле домов Ыйсмяэ теэ, 5, 7, 15, 17, 19, 21, 23, 33, 35, 143, 145, 147 и Палдиское шоссе, 157, 159, 161, 163, 167, 165 и 169.
Уборка пройдёт с 9.00 и займет ориентировочно 7 часов. Управа просит на это время припарковать свои транспортные средства на другое место.