В районе Хааберсти продолжается вывоз снега со дворов многоквартирных домов

По словам старейшины Хааберсти Олега Сильянова на следующей неделе продолжатся масштабные работы по уборке снега, работы пройдут на внутреннем кругу Ыйсмяэ теэ возле домов и потом техника будет направлена во дворы многоквартирных домов, которые находятся на внешнем кругу. ”К сожалению договорной партнёр управы этой зимой не смог обеспечить уборку улиц и пешеходных дорог, которая соответствовала бы условиям договора. Главной проблемой стало позднее начало цикла работ и, учитывая снежные условия этой зимы, недостаточный ресурс как техники, так и недостаток рабочей силы”, — рассказал старейшина и добавил, что управа была вынуждена прибегнуть к санкциям в отношении партнёра и уменьшить сумму выплат за проделанную работу. ”В этом сезон общая суммы удержанной суммы составила 19198 евро и в основном, сумма была удержана за некачественную уборку снега и противогололёдную обработку улиц”, — сказал Сильянов.