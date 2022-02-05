За сутки в Эстонии выявлено 7815 новых случаев заражения коронавирусом, умерли трое человек

По состоянию на утро 5 февраля в больнице находятся 376 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 216 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 152, или 70%, не вакцинированы и 64, или 30%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 54 новых истории болезни, из которых в 32 случаях пациенты нуждались в госпитализации из-за симптоматического COVID-19. Умерли трое зараженных коронавирусом, из которых двое не были вакцинированы: 78-летняя женщина, 87-летний мужчина и 93-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 13 743 результата теста, из которых 7815 оказались положительными. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражались в среднем 407,2 вакцинированных человек в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражались в среднем 628,2 невакцинированных человек в день.

За сутки ввели 2207 дозы вакцины, из них новых вакцинаций начали 165. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 412 283 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 62,5%.

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