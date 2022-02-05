Олимпиадa
05.02.2022, 10:09

DELFI В ПЕКИНЕ | Келли Сильдару оттачивает свои трюки на Big Air

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Madis Kalvet
Madis Kalvet madis.kalvet@epl.ee
Kelly Sildaru Big Airi treeningul.
Foto: Kiur Kaasik

Сегодня первый медальный день на Олимпийских играх в Пекине. Но те спортсмены, которым пока еще не время бороться за награды, продолжают свои тренировки. Сегодня на Big Air прошла официальная тренировка по фристайлу . Разумеется, принимала в ней участие и главная медальная надежда Эстонии Келли Сильдару.

По словам фотографа Delfi, наблюдавшего за тренировкой, Сильдару сначала совершала довольно простые прыжки, чтобы почувствовать арену, а уже далее попробовала несколько более сложных трюков, но в то же время не слишком рисковала.

Всего у фристайлисток на Big Air три официальных тренировочных дня. Квалификация запланирована на понедельник, 7 февраля, а финал — на вторник, 8 февраля.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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