Соцдемы: Кохтла-Ярве оказался в заложниках фирм местного бизнесмена Осипенко

"Люди злятся, люди в недоумении, люди в отчаянии, потому что то, что происходит на улицах нашего города, во дворах, на перекрестках, мягко говоря, настоящий кошмар, неприемлемо и демонстрирует полную несостоятельность городского управления навести в городе порядок”, указано в подписанном председателем фракции Эдуардом Одинцом обращении.

Одинец называет ситуацию апокалиптической. "Заваленные сугробами автомобили, застрявшие машины скорой помощи, перелезающие через завалы снега мамы с колясками, старики и инвалиды, незамеченные из-за завалов на перекрестках дети, неожиданно оказывающиеся перед водителями, шагающие по проезжей части пешеходы, не имеющие возможности пользоваться тротуарами”, — описывает Одинец.

Из-за не приведенных в порядок дорог во дворы уже несколько дней не могут заехать мусоровозы и по всему городу не вывезен мусор. Более интересной ситуацию делает факт, что как снегоуборочная, так и вывозящая мусор фирмы принадлежат одному и тому же местному бизнесмену Осипенко. Одинец призывает мэра спасти людей из заложников Осипенко и начать действовать.

Социал-демократы предупреждают, что если в ближайшие дни ситуация не нормализуется, то они начнут собирать подписи под заявлением о выражении недоверия мэру.