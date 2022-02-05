Норвежка Йохауг стала первой чемпионкой Пекина, у россиянки Непряевой — серебро

Уже на первых 6 километрах норвежки и финки растащили группу, с целью избавиться от своей главной соперницы россиянки — Натальи Непряевой. И к своеобразному пит-стопу — смене лыж для классического хода на коньковые — им это практически удалось. Непряева сменила лыжи через 14 секунд после лидера — Терезы Йохауг. В гандикап из 20 секунд от лидера уместилось лишь 8 лыжниц, отставание остальных выглядело безнадежным. Эстонские спортсменки находились в четвертом и пятом десятке и проигрывали лидерам больше 3 минут.

Сразу же после смены лыж Йохауг удался рывок, на котором она выиграла еще около 15 секунд у ближайших преследовательниц, а перед последним кругом норвежка увеличила свое преимущество до 35 секунд и фактически обеспечила себе золотую медаль.

А вот за остальные награды развернулась серьезная борьба — на стадион одновременно выкатился квартет из представительниц Финляндии, России, Австрии и Швеции. Непряевой удалось преодолеть сопротивление соперниц и завоевать серебро. Бронза — и это сенсация — у представительницы Австрии Терезы Штадлобер. Призеры отстали от победительницы на 30 секунд. Лучшей из сестер Каасику оказалась Кейди, занявшая 39-е место (+5:27.0). У Кайди Каасику 54-й результат (+7:58.9).

Для 33-летней Йохауг это золото оказалось первой личной победой на Олимпийских играх.

До старта

В гонке примут участие 65 спортсменок, две из которых представляют Эстонию — это сестры Кейди и Кайди Каасику. Главными фаворитками гонки являются россиянка Наталья Непряева, шведка Фрида Карлссон и норвежка Терезе Йохауг.

Старт соревнований намечен на 9.45 по таллиннскому времени.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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