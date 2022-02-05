Эстонские прыгуны с трамплина вышли в финал Олимпиады(9)
Эстонские прыгуны с трамплина Кевин Мальцев и Артти Айгро начали свои соревнования в квалификации на Олимпиаде в Пекине.
В квалификации принимают участие 53 спортсмена, 50 из которых по итогам единственной попытки отправятся в финал. Мальцев заработал 80,2 балла, его партнер - на 0,2 меньше. Обоим эстонским спортсменам удалось преодолеть квалификационный барьер, Мальцев занял 32-е место, Айгро - 33-е. Выиграл квалификационные соревнования норвежец Мариус Линдвик - 116,7 балла. Неудачниками квалификации оказались хозяин трамплина Киву Сон, а также украинец Антон Корчук и чех Филип Сакала.
Финал в прыжках на лыжах на так называемом нормальном трамплине состоится в воскресенье 6 февраля.
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