Сборная Россия выиграла у Украины в полуфинале ЧЕ по мини-футболу

Игра проходила в упорной борьбе, где сильнее оказалась сборная России. Авторами голов в составе сборной России стали Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Артём Ниязов. За украинскую команду голами отметились Евгений Серый и Даниил Абакшин.

За одну минуту и 13 секунд до конца украинский футболист Петр Шотурма не смог реализовать пенальти и упустил шанс сравнять счет, голкиперу россиян Дмитрию Путилову удалось отбить мяч.

Во время игры произошел неприятный инцидент. Некоторые украинские болельщики скандировали оскорбительную кричалку в адрес президента России Владимира Путина. Зрители кричали: "Путин — #####!".

В итоге сборная России в шестой раз в своей истории примет участие финальном матче чемпионата Европы. Соперник российских футболистов определится сегодня во встрече Испании с Португалией, которая начнется в 21:00 по эстонскому времени. Финал Евро пройдет воскресенье.