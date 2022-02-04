Научный совет не верит в возможность отмены ковид-сертификатов с 21 февраля

Глава научного совета и профессор кафедры клеточной биологии Тартуского университета Тойво Майметс заявил на встрече с журналистами, что есть много причин, почему в настоящее время неразумно ослаблять ограничения, но самая главная из них — нагрузка больниц.

Профессор семейной медицины Тартуского университета и руководитель Института семейной медицины и общественного здоровья Рут Калда отметила, что ограничения снижают заболеваемость.

"Некоторые жители Эстонии не работают из-за того, что находятся в самоизоляции. Десятки тысяч человек сидят дома из-за болезни. В их числе воспитатели детских садов, учителя, водители автобусов и многие другие. Естественно, что из-за смягчения ограничений это число возрастет", — сказал профессор кафедры молекулярной иммунологии ТУ Пярт Петерсон.

Научный совет не считает вероятным, что использование COVID-сертификатов отменят с 21 февраля.

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