На пляже Пирита найдены трупы сразу нескольких птиц. Виноваты добросердечные люди?

На прошлой неделе с пляжа Пирита были собраны трупы трех лебедей и нескольких чаек. Одной возможной причиной смерти птиц было то, что люди закормили их и у перекормленных птиц появились летальный осложнения, считает старейшина района Пирита Тынис Лийнат.

Желание покормить птиц появляется у людей каждую зиму, хотя неоднократно сообщалось, что делать этого нельзя, и объяснялось, почему именно. Кормление водоплавающих птиц вредит их здоровью, им не нужно давать ни булку с хлебом, ни другую еду. Так как море свободно от льда, птицы могут сами найти себе пропитание.

Если же когда-либо произойдет исключительная ситуация и птицам действительно понадобиться помощь с пропитанием, то этим займутся соответствующие организации по защите окружающей среды.

Старейшина Пирита напоминает, что при обнаружении мертвых птиц их нельзя трогать, а следует передать информацию о местонахождении трупа Сельскохозяйственному и продовольственному департаменту по номеру 605 4767, который работает 24/7.