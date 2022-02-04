На болоте Ыйсмяэ проложена лыжная трасса

По словам старейшины Хааберсти Олега Сильянова, снежная зима этого года создала хорошие условия для любителей зимнего спорта. ”Хорошая погода и проложенная лыжная трасса ждёт на болоте Ыйсмяэ всех любителей лыж”, — сказал Сильянов.

"Классическая лыжная трасса проходит по краю тропы, просим использовать ее по назначению, для прогулок просим воспользоваться другой стороной тропы, а середину оставить для катания на лыжах в свободном стиле. Тропа достаточно широкая, чтобы на ней поместились как лыжники, так и просто любители активного досуга".

Лыжную трассу на тропе здоровья болота Ыйсмяэ обслуживает Таллиннский департамент культуры и спорта в сотрудничестве с целевым учреждением "Эстонские тропы здоровья". Лыжные трассы открыты и обслуживаются, пока держится подходящая погода. Болото Ыйсмяэ находится между Вабаыхумуузеуми теэ и Раннамыйза теэ. По обеим сторонам тропы здоровья находятся парковка.