04.02.2022, 13:39
ПРЯМО СЕЙЧАС | В Пекине открываются Зимние Олимпийские игры(38)
Сегодня, 4 февраля, в 14.00 по таллиннскому времени в столице Китая Пекине открываются Зимние Олимпийские игры.
В Играх примут участие 95 стран, в том числе и сборная Эстонии. Знаменосцами нашей команды станут лыжница-фристайлист Келли Сильдару и лыжник Мартин Химма.
Главные события открытия - в нашей текстовой трансляции!
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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