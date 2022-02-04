ПРЯМО СЕЙЧАС | В Пекине открываются Зимние Олимпийские игры

В Играх примут участие 95 стран, в том числе и сборная Эстонии. Знаменосцами нашей команды станут лыжница-фристайлист Келли Сильдару и лыжник Мартин Химма.

Главные события открытия - в нашей текстовой трансляции!

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Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.

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