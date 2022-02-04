Департамент здоровья не рекомендует больным коронавирусом делать ПЦР-тесты

Департамент здоровья сообщает, что в связи с быстрым распространением омикрон-штамма растет число работников медицинских учреждений, находящихся в карантине в связи с заболеванием COVID-19. С целью обеспечения непрерывности работы учреждений здравоохранения принципы карантина для зараженных коронавирусом медицинских работников будут упрощены. ”Заболевание, вызванное омикрон-штаммом коронавируса, как правило, протекает быстрее и легче, что внушает нам уверенность, что в целях обеспечения непрерывности работы больниц и учреждений здравоохранения в ситуации, когда работников не хватает, можно дать работникам возможность вернуться к работе до окончания периода карантина. Это возможно при условии, что работодатель тщательно продумал и взвесил вероятные сопутствующие риски, у работника не было повышенной температуры в течение последних 24 часов, симптомы болезни отступают, и до полного выздоровления он будет носить респиратор FFP2/FFP3”, — пояснила исполняющая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма. Важно, чтобы работники медицинского учреждения были осведомлены об избежании опасных ситуаций, приводящих к заражению.

Начиная с понедельника Департамент здоровья не рекомендует подтверждать положительный результат экспресс-теста на антиген с помощью ПЦР-тестирования. Также не рекомендуется делать ПЦР-тест людям, которые контактировали с заведомо больным COVID-19 и у которых после этого возникли симптомы, указывающие на заболевание COVID-19. ”В этом случае нужно оставаться дома и при необходимости обратиться к семейному врачу для оформления листа нетрудоспособности. Проходить ПЦР-тест для подтверждения заболевания не обязательно”, — сообщила Хярма. Тем не менее, ПЦР-тестирование будет доступно до конца февраля, пока не выяснится, когда будет отменена необходимость прохождения ПЦР-тест для получения внутригосударственного сертификата.

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