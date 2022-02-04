Катри Райк — о смене названий улиц с именами коммунистов-убийц: я не хочу в Нарве новой войны памятников

Как отмечают специалисты-историки, во время Освободительной войны Нарва находилась под властью коммуны, представители которой — латыш Анс Дауман (Дауманис) и эстонец Альберт-Аугуст Тийманн распорядились казнить десятки неповинных людей.

Ранее Нарвская горуправа сообщила, что законопроект о смене названий уже находится в разработке: название улицы "Даумана" поменяют на "Кивилинна", а "Тийманна" — на "Солдина". Однако с того момента прошло полтора года, а результата нет.

Delfi снова обратился за комментарием к Райк насчет перспектив смены названий. По ее словам, вопрос в ближайшее время будет отдан на рассмотрение городскому собранию Нарвы, но прогноз насчет исхода она дать не может. "Решение принимает горсобрание, а не мэр", — отметила Райк.

Она отметила, что ее фракция пока этот вопрос не обсуждала, потому что есть более важные темы — например, бюджет. Райк считает, что вопрос смены улиц не является важным. "Я уже говорила это: это не самая важная проблема Нарвы. Просто не важная и все. Это не приоритет", — отрезала Райк.

По ее словам, она не хочет видеть в своем городе новую войну памятников, как было в Таллинне с Бронзовым солдатом, потому что люди болезненно воспринимают смену названий.

Райк отмечает, что в Нарве распространены слухи, что кроме улиц Даумана и Тийманна власти якобы собираются переименовать и улицу, названную в честь поэта Александра Пушкина, которая до Второй мировой войны называлась "Пости".

"Всем все равно на Тийманна и Даумана, в Нарве никто даже не знает, кто это такие. Но логика такая, что мол потом и у улицы Пушкина сменят название!" — поясняет Райк.

Мэр отмечает, что правильное время для переименования улиц Тиймана и Даумана уже безвозвратно упущено. "Если бы в свое время эти названия поменяли, то больше и не было бы проблемы. Я сравниваю это с Бронзовым солдатом — как и для переноса Бронзового солдата не было лучшего времени, чем 90-е годы, так и для смены названий этих улиц не было времени лучше 90-х", — говорит Райк.

Кроме того, в ситуации, когда 78% жителей Нарвы обеспокоены высокой ценой отопления, смена названий улиц не уместна: "Из Таллинна может казаться, что это очень важная проблема, но на самом деле это не так".