ПОДКАСТ | Отсутствие праздника: стартуют Олимпийские игры, главный участник — коронавирус

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4 февраля стартуют зимние Олимпийские игры в Пекине. Спортсмены, прибывшие в Китай, столкнулись с жесткими ограничениями из-за распространения коронавируса. Естественно, это влияет на психологическое состояние многих участников Олимпиады. Как это отразится на результатах?

"Все люди разные. Кого-то в детстве покусала собака, теперь он боится собак. Кого-то нет. Так же и здесь. Кто-то в детстве пережил тяжелую ситуацию с ограничениями или медицинскими заболеваниями. Тогда спортсмен будет бояться этого. Для других эти ограничения абсолютно нестрашны.

Скажем, швейцарец никогда не сталкивался с такими ограничения, как жители России и Советского Cоюза во многих поколениях. Для швейцарцев эти ограничения будет неважными. А у русскоязычных ограничения могут ассоциироваться с насилием, у всех будет разная реакция", — сказала Елизавета Кожевникова, двукратный призер Олимпийских игр в могуле, ныне журналист, тренер по ментальной подготовке сборных России.

Некоторые фавориты заразились уже по прибытию в Китай. Например, двоеборец Кристьян Ильвес и хоккеисты сборной России сдали положительный тест на коронавирус перед началом соревнований. Всего с 23 января на Играх сдано 308 положительных тестов на коронавирус, 111 из них – спортсменами и официальными лицами.

Как быть спортсменам, которые готовились четыре года к самому важному спортивному событию в мире спорта, но так и не смогли сразиться за медали из-за ковида?

"Нужно себе объяснить, что ты живой человек, болезнь тебя может настигнуть в любой момент времени. Это не твоя вина, особенно, если ты соблюдал все требования, носил маску, мыл руки. У меня сейчас такая же ситуация с одним из моих атлетов. Мы береглись, соблюдали все меры предосторожности, но спортсмен заболел. Все его подбадривают, ковид может пройти по-разному. Федерация пытается перенести приезд, если он успеет выздороветь", — ответила Кожевникова.