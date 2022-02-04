Очередной антирекорд: за сутки в Эстонии выявлено 8004 случая заражения коронавирусом, умерли шесть человек

По состоянию на утро 4 февраля в больнице находятся 386 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 225 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 164, или 72,9%, не вакцинированы и 61, или 27,1%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 49 новых историй болезни, из которых в 28 случаях пациенты нуждались в госпитализации из-за симптоматического COVID-19. Умерло шесть зараженных коронавирусом, из которых пять не были вакцинированы: 49-летний мужчина, 66-летняя женщина, 69-летняя женщина, 74-летняя женщина, 88-летний мужчина и 96-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 14 784 результата теста, из которых 8004 оказались положительными. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражались в среднем 401,3 вакцинированных человек в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражались в среднем 619,7 невакцинированных человек в день.

За сутки ввели 2 104 дозы вакцины, из них новых вакцинаций начали 189. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 410 513 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 62,5%.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.