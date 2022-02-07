Маклер года Лия Корелине: как правильно продать и удачно купить жилье
- Лия, а с чего началась ваша карьера маклера? Почему именно Arco Vara?
- Мой жизненный путь достаточно разнообразный и красочный. Я родом из Причудья, и там до сих пор живут мои родители. Училась многому, изучала деловое администрирование, основы инженерии, психологию, графический дизайн, языки и культуру других стран. Всегда склонна к переменам жизни и всему новому, особенно когда это помогает мне при достижении моих целей.
В один октябрьский день я получила приглашение работать маклером в Arco Vara. Прошла собеседование, и меня приняли в команду. Коллектив принял меня радушно, я сразу же почувствовала теплую атмосферу, стала работать рядом с опытным ментором, все было как в родной семье, и мне захотелось с ними остаться. Постепенно узнавала сильные стороны ведущего бюро недвижимости с тридцатилетним опытом, которое имеет хорошую репутацию и огромную базу клиентов с лучшими отзывами.
Осенью 2017 года, приступая к работе в Arco Vara, я открыла новую, чистую страницу в книге своей жизни. На сегодняшний день эти страницы насыщены богатым опытом, интересными встречами, новыми знакомствами, потерями и слезами, улыбками и яркими, счастливыми моментами. Сказать, что я всю жизнь интересовалась или мечтала работать маклером, было бы нечестно. Ранним утром или поздним вечером, в жару или в холод, дождь или ветер, в будний или выходной день приходится спешить на работу, встречать незнакомых людей, открывать дверь подозрительного подъезда или шикарного особняка, но при этом остаться совершенно спокойной. Надо уметь уравновешенно и компетентно отвечать на любые вопросы клиента, при необходимости уметь пошутить. Иногда приходится неоднократно объяснять одну и ту же ситуацию понятным клиенту языком. Всегда стараюсь быть максимально преданной своей работе, за что и получаю хорошие результаты и благодарность.
- Какими качествами должен обладать успешный маклер?
- Признаюсь честно, даже не мечтала быть первой в достаточно сильной команде Arco Vara, но успех приходит благодаря умению общаться с людьми. Мне действительно повезло, что природа наградила меня этим даром. Мне нравится работать с людьми, внимательно их выслушивать, что-то советовать, иногда молчать, ждать, быть терпеливой. Работая маклером, очень важно достигать полного взаимного доверия. Важно не просто помочь, а быть заинтересованной в том, чтобы желания клиентов исполнялись как можно ближе к тому, о чем они мечтают. Ведь жилье, свой дом, очаг — это один из самых важных аспектов нашей жизни. Каждому из нас нужна крыша над головой, родное гнездышко, куда мы спешим и всегда рады вернуться.
К своей работе отношусь очень ответственно и серьезно. В наше время маклер постоянно должен учиться, ведь в мире все меняется, жизнь стремительно летит вперед, меняются технологии строительства и ремонта, появляются новые строительные материалы, меняется мода, дизайн, мебель, цветовые решения, меняются законы. Маклер должен быть хорошо информирован во всех этих областях и обладать даром все это правильно и четко донести до своего клиента. Хорошие коммуникативные навыки и выразительное самовыражение, готовность быть честной и открытой для ежедневных встреч с новыми людьми, быть финансистом и юристом, уметь считать деньги клиента — все это является хорошими предпосылками работы маклера. Один из самых сложных моментов в работе маклера — контакт с очень тяжелыми жизненными ситуациями незнакомых людей. Это может быть потеря близкого человека или развод, раздел наследственного имущества или накопленные долги. В этом случае клиент ждет от маклера не только помощи, но и искреннего сострадания и понимания. И снова маклер должен уверенно стоять на ногах, быть с сильным, но в то же время мягким характером, сохранять спокойствие, настойчивость и последовательность, быть вежливым и тактичным, найти оптимально правильное решение волнующего клиента вопроса.
Немаловажно, закончив свой трудовой день, придя домой, переключиться на свою личную жизнь, пообщаться со своей семьей, с родными и друзьями.
- Почему клиенты обращаются именно к вам?
- У меня двое взрослых сыновей, которые все детство были достаточно сильно загружены занятиями в школе, на тренировках, кружках и прочих дополнительных занятиях. Целыми днями я была занята вместе с ними, но мальчики выросли, время освободилось, я начала работать маклером и в какой-то степени стала заполнять это время своей работой, реализовывая себя. Я поняла, что люблю не только людей, но и то, чем я занимаюсь. Моя работа приносит мне удовольствие. Очень часто соглашаюсь встретиться с клиентом рано утром или поздно вечером, также в выходные или праздничные дни. То есть стараюсь помочь в любое удобное для клиента время. Нахожу с каждым клиентом общий язык.
"Мои сыновья - моя поддержка и опора".
У меня достаточно большой круг общения. Многие обращаются из-за хороших отзывов моих клиентов. Телефон у меня все время включен, каждый пропущенный звонок я вижу, обязательно перезвоню при первой же возможности, если кто-то не сумел до меня дозвониться. Совершенно не важен характер этого звонка, хотят продать недвижимость или попросить совета, кто-то хочет на что-то пожаловаться или поделиться какой-то радостью, кто-то одинок и просто хочет пообщаться. Я всегда доступна, считаю себя очень открытой и честной, всегда спешу помочь или поделиться своими знаниями в области недвижимости, дизайна или просто дать жизненный совет.
- Как маклер получает объект и откуда берется цена?
- Чаще всего к нам обращаются по рекомендации. Очень хорошо работает ”сарафанное радио”: клиенты советуют маклера своим знакомым, друзьям, коллегам. Для того чтобы правильно выбрать цену, я тесно сотрудничаю с оценщиками. В нашей компании достаточно сильный оценочный отдел, придя в который всегда можно получить помощь.
- Почему разница в цене одинаковых вроде бы квартир в одном и том же районе может составлять десятки тысяч евро?
- Цена может зависеть от множества факторов: от технического состояния дома, от состояния системы вентиляции, отопления или водоснабжения, от этажности, от парковки, от боксов в подвалах, от состояния лестничных площадок, активности работы квартирного товарищества, в настоящее время и от счетов за коммунальные услуги, ну и, конечно же, от состояния самой квартиры.
- В чем секрет вашей успешной работы, как именно вы помогаете клиентам?
- Если я получила объект, то с собственниками мы становимся одной командой. Совместно строим план, что мы должны сделать для успешной продажи или сдачи, что необходимо отремонтировать, заменить, убрать, совместно готовим объект к фотографированию, заранее выбираем ценовой максимум и минимум, находимся в постоянном контакте. Так же и с покупателем: помогаю получить кредит, ведь в этом тоже есть определенные тонкости, о которых я обязана рассказать или расспросить заранее, помогаю заказать оценочный акт. И за короткий срок времени мы становимся достаточно близкими людьми, ведь для меня это ежедневный труд, а для кого-то покупка или продажа недвижимости — это событие, которое происходит один раз в жизни.
- Будут ли цены падать или расти?
- Сегодня ответить на этот вопрос достаточно просто: учитывая нынешнюю ситуацию на рынке недвижимости, в ближайшее время я не вижу каких-либо причин для обвала цен. За время пандемии люди устали друг от друга, многие хотят пожить отдельно, кто-то хочет отселить детей, кто-то разъехаться с родителями, некоторые решили увеличить свою жилплощадь. Банки предлагают выгодные условия при получении кредита с достаточно низкими процентными ставками. Ни для кого не секрет, что периодически поднимается зарплата. Многие, кто копил на первый взнос, воспользовались возможностью получения денег пенсионного фонда, теперь и у них появилась возможность приобрести недвижимость. Не стоит умалчивать и об инфляции, жизнь дорожает. Спрос превышает предложения, и рынок недвижимости активен.
- Сейчас много новостроек, почему их так быстро раскупают?
— Да, квартиры в новых домах особенно пользуются спросом. В новых домах более удобные планировки, часто в спальных комнатах гардеробы, два санузла, просторные гостиные комнаты с выходом на балкон. В новых домах есть кладовки и парковочные места. Конечно же, современные материалы, системы отопления и вентиляции. Немаловажны и более низкие счета за коммунальные услуги. Дворы оборудованы прогулочными дорожками, детскими и игровыми площадками.
- Какие планы на год? Снова ”Маклер года”?
- Конечно, мне очень приятно было получить эти титулы. Не могу передать словами, какие испытывала чувства и эмоции при получении этих высоких наград, достойных подарков, аплодисментов, добрых слов, искренних улыбок и похвал в свой адрес. Дух захватило, сердце вырывалось из груди, речь была совершенно несвязная, слова позабыла, голова кружилась, очень хотелось расплакаться… это были непередаваемые чувства…
Хотелось поблагодарить и обнять каждого, мою семью и близких за любовь, моих друзей и коллег за поддержку и добрые советы, моих клиентов за внимание и доверие…
Год был достаточно сложный, но счастливых моментов было значительно больше! В команде Arco Vara есть достойные, молодые умные, амбициозные приемники, эстафетная палочка передана… знаю, не подведут. Я же довольна собой и с радостью продолжаю работать в Arco Vara!
Лия Корелине
маклер
+372 510 2206
+372 614 4600
liia.koreline@arcovara.ee
www.arcovara.ee