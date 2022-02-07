Маклер года Лия Корелине: как правильно продать и удачно купить жилье

- Лия, а с чего началась ваша карьера маклера? Почему именно Arco Vara?

- Мой жизненный путь достаточно разнообразный и красочный. Я родом из Причудья, и там до сих пор живут мои родители. Училась многому, изучала деловое администрирование, основы инженерии, психологию, графический дизайн, языки и культуру других стран. Всегда склонна к переменам жизни и всему новому, особенно когда это помогает мне при достижении моих целей.

В один октябрьский день я получила приглашение работать маклером в Arco Vara. Прошла собеседование, и меня приняли в команду. Коллектив принял меня радушно, я сразу же почувствовала теплую атмосферу, стала работать рядом с опытным ментором, все было как в родной семье, и мне захотелось с ними остаться. Постепенно узнавала сильные стороны ведущего бюро недвижимости с тридцатилетним опытом, которое имеет хорошую репутацию и огромную базу клиентов с лучшими отзывами.

Осенью 2017 года, приступая к работе в Arco Vara, я открыла новую, чистую страницу в книге своей жизни. На сегодняшний день эти страницы насыщены богатым опытом, интересными встречами, новыми знакомствами, потерями и слезами, улыбками и яркими, счастливыми моментами. Сказать, что я всю жизнь интересовалась или мечтала работать маклером, было бы нечестно. Ранним утром или поздним вечером, в жару или в холод, дождь или ветер, в будний или выходной день приходится спешить на работу, встречать незнакомых людей, открывать дверь подозрительного подъезда или шикарного особняка, но при этом остаться совершенно спокойной. Надо уметь уравновешенно и компетентно отвечать на любые вопросы клиента, при необходимости уметь пошутить. Иногда приходится неоднократно объяснять одну и ту же ситуацию понятным клиенту языком. Всегда стараюсь быть максимально преданной своей работе, за что и получаю хорошие результаты и благодарность.

Лия Корелине, маклер бюро недвижимости Arco Vara «Маклер года Arco Vara 2019»

«Маклер года Arco Vara 2020» и «Фаворит клиентов 2020»

«Маклер года Arco Vara 2021» и «Маклер с самым большим оборотом 2021»



- Какими качествами должен обладать успешный маклер?