Женская сборная России по хоккею начала Олимпиаду с победы

В составе россиянок хет-трик оформила нападающая Полина Болгарева, две других шайбы на счету Анны Шибановой и Екатерины Добродеевой. В составе швейцарской команды отличились Лара Штальдер и Алина Мюллер.

В следующей встрече россиянки сыграют с фаворитками Олимпиады - американками. Матч пройдёт завтра, 5 февраля, начало — в 15:10 по таллиннскому времени. Также в этой группе выступают команды Финляндии и Канады.

В другом матче девушки из Дании уступили в борьбе с китаянками со счетом 1:3.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.

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