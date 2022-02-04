Женская сборная России по хоккею начала Олимпиаду с победы(1)
Женская сборная России по хоккею успешно провела свой первый матч группового этапа против Швейцарии, выиграв матч со счетом 5:2
В составе россиянок хет-трик оформила нападающая Полина Болгарева, две других шайбы на счету Анны Шибановой и Екатерины Добродеевой. В составе швейцарской команды отличились Лара Штальдер и Алина Мюллер.
В следующей встрече россиянки сыграют с фаворитками Олимпиады - американками. Матч пройдёт завтра, 5 февраля, начало — в 15:10 по таллиннскому времени. Также в этой группе выступают команды Финляндии и Канады.
В другом матче девушки из Дании уступили в борьбе с китаянками со счетом 1:3.
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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