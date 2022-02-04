Командный турнир по фигурному катанию: россияне вновь вторые - китайская пара с мировым рекордом обошла чемпионов Европы
Китайские фигуристы Вэньцзинь Суй и Цун Хань установили мировой рекорд в парном катании по количеству баллов за короткую программу. В рамках командного турнира Олимпиады в Пекине Суй и Хань набрали за прокат 82,83 балла.
Предыдущее достижение (82,36) принадлежало российскому дуэту Анастасия Мишина – Александр Галлямов и было установлено на чемпионате Европы в Таллинне. Причем в Пекине Мишина и Галлямов обновили свой рекорд, набрав 82,64 балла.
Пары
Короткая программа
1. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 82,83
2. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 82,64
3. Алекса Книрим – Брэндон Фрэйзер (США) – 75,00
4. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 74,45
5. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 67,34
6. Карина Сафина – Лука Берулава (Грузия) – 64,79
7. Елизавета Жук – Мартин Бидар (Чехия) – 56,70
8. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 60,30
9. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) – 53,65
Положение после 3 видов из 8
1. США – 28 очков
2. Россия – 26
3. Китай – 21
4. Япония – 20
5. Италия – 17
6. Канада – 16
7. Грузия – 15
8. Чехия – 13
9. Украина – 4
10. Германия – 3
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.
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