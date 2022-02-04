Командный турнир по фигурному катанию: россияне вновь вторые - китайская пара с мировым рекордом обошла чемпионов Европы

Китайские фигуристы Вэньцзинь Суй и Цун Хань установили мировой рекорд в парном катании по количеству баллов за короткую программу. В рамках командного турнира Олимпиады в Пекине Суй и Хань набрали за прокат 82,83 балла.

Предыдущее достижение (82,36) принадлежало российскому дуэту Анастасия Мишина – Александр Галлямов и было установлено на чемпионате Европы в Таллинне. Причем в Пекине Мишина и Галлямов обновили свой рекорд, набрав 82,64 балла.

Пары

Короткая программа

1. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 82,83

2. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 82,64

3. Алекса Книрим – Брэндон Фрэйзер (США) – 75,00

4. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 74,45

5. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 67,34

6. Карина Сафина – Лука Берулава (Грузия) – 64,79

7. Елизавета Жук – Мартин Бидар (Чехия) – 56,70

8. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 60,30

9. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) – 53,65

Положение после 3 видов из 8

1. США – 28 очков

2. Россия – 26

3. Китай – 21

4. Япония – 20

5. Италия – 17

6. Канада – 16

7. Грузия – 15

8. Чехия – 13

9. Украина – 4

10. Германия – 3

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.