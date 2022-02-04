Среди участников Олимпиады в Пекине выявлены более 300 случаев СOVID-19(4)
21 новый случай коронавируса выявлен за последние сутки на Олимпийских играх в Пекине.
14 положительных тестов сданы в аэропорту, еще 7 – в «пузыре» на Олимпийских играх.
9 положительных тестов сдали спортсмены и другие члены сборных, остальные – иные лица, связанные с проведением Олимпиады.
Всего с 23 января на Играх сдано 308 положительных тестов на коронавирус, 111 из них – спортсменами и официальными лицами, пишет Sports.ru.
Игры в Пекине официально открываются сегодня, 4 февраля.
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.
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