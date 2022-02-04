Среди участников Олимпиады в Пекине выявлены более 300 случаев СOVID-19

21 новый случай коронавируса выявлен за последние сутки на Олимпийских играх в Пекине.

14 положительных тестов сданы в аэропорту, еще 7 – в «пузыре» на Олимпийских играх.

9 положительных тестов сдали спортсмены и другие члены сборных, остальные – иные лица, связанные с проведением Олимпиады.

Всего с 23 января на Играх сдано 308 положительных тестов на коронавирус, 111 из них – спортсменами и официальными лицами, пишет Sports.ru.

Игры в Пекине официально открываются сегодня, 4 февраля.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.