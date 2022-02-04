Командный турнир по фигурному катанию: американцы выиграли ритм-танец, россияне - вторые

После проката Никита Кацалапов поделился эмоциями: "Сегодня был замечательный прокат. Мы наслаждались каждой секундой. Он очень был вдохновенный. Мы не упускали взгляды друг друга ни на секунду. Старались не только делать элементы, а танцевать как в последний раз. К сожалению, в конце был момент, который повлиял на нашу общую оценку.

Мы уступили первое место американской паре, но мы не расстраиваемся, потому что прокат был таким, на какой мы рассчитывали".