Командный турнир по фигурному катанию: американцы выиграли ритм-танец, россияне - вторые(4)
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми в ритм-танце в командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине.
Спортсмены проиграли ритм-танец впервые с чемпионата Европы-2020 — тогда Синицина и Кацалапов уступили 0,05 балла французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону.
Американцам Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью, которые сегодня выиграли ритм-танец, россияне не проигрывали с финала Гран-при в 2019 году, пишет Sports.ru.
Результаты ритм-танца
1. Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США) — 86,56 (10 командных очков)
2. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 85,05 (9)
3. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия) — 83,83 (8)
4. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 82,72 (7)
5. Ван Шиюэ — Лю Синьюй (Китай) — 74,66 (6)
6. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия) — 68,99 (5)
7. Мисато Коматсубара — Тим Колето (Япония) — 66,54 (4)
8. Мария Казакова — Георгий Ревия (Грузия) — 64,60 (3)
9. Александра Назарова — Максим Никитин (Украина) — 64,08 (2)
10. Катарина Мюллер — Тим Дик (Германия) — 63,21 (1)
Таким образом после двух соревновательных программ (из 8) на командном турнире лидируют американцы — 20 очков, на втором месте россияне с 17 очками, на третьем — итальянцы с 14 очками.
Положение после 2 видов из 8
1. США – 20 очков
2. Россия – 17
3. Италия – 14
4. Япония – 13
5. Китай – 11
6. Грузия – 10
7. Канада – 10
8. Чехия – 9
9. Германия – 3
10. Украина – 2
После проката Никита Кацалапов поделился эмоциями: "Сегодня был замечательный прокат. Мы наслаждались каждой секундой. Он очень был вдохновенный. Мы не упускали взгляды друг друга ни на секунду. Старались не только делать элементы, а танцевать как в последний раз. К сожалению, в конце был момент, который повлиял на нашу общую оценку.
Мы уступили первое место американской паре, но мы не расстраиваемся, потому что прокат был таким, на какой мы рассчитывали".
Во время разминки танцевальных дуэтов американец Захари Донохью случайно задел россиянку Викторию Синицину. Партнер Синициной Никита Кацалапов после инцидента развел руками и что-то высказал в адрес американца.
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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