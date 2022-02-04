МОК ищет возможность допуска спортсменов с положительным ПЦР к Олимпиаде

Об этом сообщил председатель группы медицинских экспертов оргкомитета ”Пекин-2022” Брайан Макклоски, пишет Sports.ru.

”Есть некоторые вызовы. Нам известно о том, что атлеты обеспокоены повторяющимися позитивными тестами. Нам известно о людях с COVID-19, у которых тесты положительны на протяжении некоторого времени уже после выздоровления.

Большинство таких людей уже не могут заразить кого-либо, и им может быть позволено продолжить участвовать в соревнованиях.

Однако вызов, с которым мы столкнулись с появлением ”омикрона”, состоит в том, что вероятность повторного заражения стала где-то в 5 раз выше, чем ранее.

Мы должны отличать людей, которые выздоровели, но у них по-прежнему положительный тест, от тех, кто выздоровел, но был инфицирован повторно.

Мы работаем над этим вызовом и продолжим это делать в лучших интересах атлетов и Игр. И я верю, мы можем быть уверены в том, что решение будет найдено”, — сказал Макклоски на сессии МОК.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.