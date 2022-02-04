Юдзуру Ханю: намерен выиграть золотую медаль на Олимпиаде, выполнив четверной аксель

”Всем привет! Спасибо за вашу поддержку. Намерен выиграть золотую медаль на Олимпиаде, выполнив четверной аксель. Для этого мне нужна поддержка моих болельщиков. Я сделаю все возможное”, — сказал Ханю пресс-службе Федерации конькобежного спорта Японии.

Ханю — первый в истории фигурист, который приземлил четверной риттбергер на соревновании (в короткой программе на турнире Autumn Classic International 2016)[4]. Он первый фигурист, преодолевший отметку в 100 баллов в короткой программе, 200 баллов в произвольной программе и 300 баллов по сумме программ. Обладатель исторических мировых рекордов в короткой и произвольной программах и сумме баллов. Текущий обладатель мирового рекорда за короткую программу. Ханю — первый в истории фигурист-одиночник, завоевавший все титулы во взрослой и юниорской карьере в фигурном катании (”Большой шлем”).