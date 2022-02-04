Командный турнир по фигурному катанию: Чен - безупречен, Кондратюк справился с задачей

«Одним словом описать прокат? Справился. Было волнительно, как всегда. Но когда ты не загоняешься по поводу того, что это Олимпиада, то морально легче. Те же прыжки, те же зрители. Но как бы ты себя не настраивал, ты не убираешь полностью волнение, ты снижаешь его процент. Как настраивался? Сидел в раздевалке и слушал Оксимирона», – приводит слова Марка Кондратюка Sports.ru.