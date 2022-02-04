Командный турнир по фигурному катанию: Чен - безупречен, Кондратюк справился с задачей(2)
Марк Кондратюк отлично справился с программой, набрав 95.81 балла и вывел Россию в промежуточные лидеры соревнований.
Но сразу после представителя России вышел японец Сема Уно и набрал 105,46!
Американец Нейтан Чен просто великолепен! 111,71 - больше своего личного рекорда в короткой программе на 1.5 балла.
Результаты короткой программы
1. Нэтан Чен (США) – 111,71 (10 командных очков)
2. Шома Уно (Япония) – 105,46 (9)
3. Марк Кондратюк (Россия) – 95,81 (8)
4. Морис Квителашвили (Грузия) – 92,37 (7)
5. Даниэль Грассль (Италия) – 88,10 (6)
6. Цзинь Боян (Китай) – 82,87 (5)
7. Михал Бржезина (Чехия) – 76,77 (4)
8. Роман Садовский (Канада) – 71,06 (3)
9. Поль Фентц (Германия) – 68,64 (2)
«Одним словом описать прокат? Справился. Было волнительно, как всегда. Но когда ты не загоняешься по поводу того, что это Олимпиада, то морально легче. Те же прыжки, те же зрители. Но как бы ты себя не настраивал, ты не убираешь полностью волнение, ты снижаешь его процент. Как настраивался? Сидел в раздевалке и слушал Оксимирона», – приводит слова Марка Кондратюка Sports.ru.
Украинский фигурист Иван Шмуратко сдал положительный тест на коронавирус и пропустил командный турнир на Олимпиаде в Пекине. Однако фигурист рассчитывает принять участие в индивидуальных соревнованиях, которые начнутся 8 февраля.
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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