Вяльбе: если кто-то из лыжников пойдет на церемонию открытия Олимпиады, то ближайшим рейсом полетит обратно

"Если кто-то пойдет, то ближайшим рейсом полетит обратно. Во-первых, это далеко — открытие в Пекине, а мы в 150 километрах от города, в горах. Во-вторых, на следующий день половина команды выйдет на гонку. Зачем себя насиловать? Тем более открытие покажут по ТВ — там все видно еще лучше", — передает слова Вяльбе Sports.ru.