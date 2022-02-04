04.02.2022, 09:10
Вяльбе: если кто-то из лыжников пойдет на церемонию открытия Олимпиады, то ближайшим рейсом полетит обратно(3)
Foto: Sergei Bobylev, Sergei Bobylev/TASS/Scanpix
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отметила, что российские лыжники пропустят церемонию открытия Олимпиады.
"Если кто-то пойдет, то ближайшим рейсом полетит обратно. Во-первых, это далеко — открытие в Пекине, а мы в 150 километрах от города, в горах. Во-вторых, на следующий день половина команды выйдет на гонку. Зачем себя насиловать? Тем более открытие покажут по ТВ — там все видно еще лучше", — передает слова Вяльбе Sports.ru.
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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