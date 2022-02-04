Олимпийские Игры в Пекине сегодня, 4 февраля

В керлинге, матчи которого стартовали еще за два дня официального открытия Олимпийских Игр, продолжится групповой турнир в миксте.

В фигурном катании начинается командный турнир: короткая программа у мужчин, ритм-танец и короткая программа в парном катании.

Также женская сборная России по хоккею проведет свой первый матч группового этапа против Швейцарии, а датчане вступят в борьбу с китаянками.

В 14:00 пройдет Церемония открытия Олимпиады.

Календарь соревнований 4 февраля:

Керлинг. Смешанные пары

02:35 — Швеция — Австралия

02:35 — Канада — Швейцария

02:35 — Италия — Норвегия

07:35 — Чехия — Италия

07:35 — Китай — Канада

07:35 — Великобритания — Австралия

07:35 — Швеция — США

Фигурное катание. Командные соревнования

03:55 — Мужчины. Короткая программа

05:35 — Танцы на льду. Ритм-танец

07:15 — Пары. Короткая программа

Хоккей. Женщины, групповой турнир

06:10 — Россия — Швейцария

06:10 — Дания — Китай

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.