Олимпийские Игры в Пекине сегодня, 4 февраля
В керлинге, матчи которого стартовали еще за два дня официального открытия Олимпийских Игр, продолжится групповой турнир в миксте.
В фигурном катании начинается командный турнир: короткая программа у мужчин, ритм-танец и короткая программа в парном катании.
Также женская сборная России по хоккею проведет свой первый матч группового этапа против Швейцарии, а датчане вступят в борьбу с китаянками.
В 14:00 пройдет Церемония открытия Олимпиады.
Календарь соревнований 4 февраля:
Керлинг. Смешанные пары
02:35 — Швеция — Австралия
02:35 — Канада — Швейцария
02:35 — Италия — Норвегия
07:35 — Чехия — Италия
07:35 — Китай — Канада
07:35 — Великобритания — Австралия
07:35 — Швеция — США
Фигурное катание. Командные соревнования
03:55 — Мужчины. Короткая программа
05:35 — Танцы на льду. Ритм-танец
07:15 — Пары. Короткая программа
Хоккей. Женщины, групповой турнир
06:10 — Россия — Швейцария
06:10 — Дания — Китай
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.
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