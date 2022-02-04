Олимпиадa
04.02.2022, 03:41

Олимпийские Игры в Пекине сегодня, 4 февраля

 
Peking on olümpiamängudeks valmis. Valmis ollakse ka koroonaviiruse tõrjumiseks.
Foto: NOEL CELIS, AFP/Scanpix
4 февраля в Пекине пройдут соревнования в трех видах спорта.

В керлинге, матчи которого стартовали еще за два дня официального открытия Олимпийских Игр, продолжится групповой турнир в миксте.

В фигурном катании начинается командный турнир: короткая программа у мужчин, ритм-танец и короткая программа в парном катании.

Также женская сборная России по хоккею проведет свой первый матч группового этапа против Швейцарии, а датчане вступят в борьбу с китаянками.

В 14:00 пройдет Церемония открытия Олимпиады.

Календарь соревнований 4 февраля:

Керлинг. Смешанные пары

02:35 — Швеция — Австралия
02:35 — Канада — Швейцария
02:35 — Италия — Норвегия
07:35 — Чехия — Италия
07:35 — Китай — Канада
07:35 — Великобритания — Австралия
07:35 — Швеция — США

Фигурное катание. Командные соревнования

03:55 — Мужчины. Короткая программа
05:35 — Танцы на льду. Ритм-танец
07:15 — Пары. Короткая программа

Хоккей. Женщины, групповой турнир

06:10 — Россия — Швейцария
06:10 — Дания — Китай

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.
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