ОФИЦИАЛЬНО | Новые правила по карантину, изоляции и COVID-паспортам для детей, подростков и медицинских работников
Правительство приняло сегодня решение с понедельника, 7 февраля, отказаться от требования соблюдения карантина для близкоконтактных детей и подростков, если они здоровы и не имеют симптомов COVID. Начиная с 14 февраля, у детей и подростков в пределах Эстонии больше не будут требовать COVID-сертификат. Кроме того, изменяются требования в части карантина для работников здравоохранения с целью позволить им выполнять неотложные рабочие обязанности.
Дети без симптомов болезни после близкого контакта в образовательном учреждении или в кружках не обязаны оставаться в карантине
С понедельника, 7 февраля, даже невакцинированные учащиеся после близкого контакта с заболевшим не обязаны оставаться в карантине, если у них нет симптомов COVID. Новое правило действует для всех детей в детских садах и учащихся в возрасте до 18 лет (включительно), а также тех, кому в течение 2021/2022 учебного года исполняется 19 лет, если близкий контакт произошел при оказании услуги присмотра за детьми, в дошкольном детском учреждении, общеобразовательной школе, профессиональном учебном заведении, в школе по интересам или в учреждении по работе с молодежью.
Для мониторинга распространения коронавируса дважды в неделю продолжает проводиться экспресс-тестирование в общеобразовательных школах и профессиональных учебных заведениях. В случае позитивного результата теста или выявленного заболевания следует остаться дома. Находившимся в близком контакте учителям рекомендуется проходить тестирование ежедневно. Наличие необходимых тестов в учреждениях образования обеспечивает Министерство образования и науки.
Работающие образовательные учреждения и школы по интересам особенно важны для обеспечения душевного и социального благополучия детей и молодежи. Смягчению ограничений в системе образования и в школах по интересам должны сопутствовать обычные меры предосторожности: соблюдение дистанции, ношение масок, соблюдение правил гигиены и обеспечение качества воздуха в помещениях. Подавляющее большинство учителей в Эстонии вакцинированы, около 50 процентов педагогов также получили дополнительную защиту благодаря бустерной дозе. Важно продолжать активно предлагать работникам образовательных учреждений возможность вакцинации для получения первичных и бустерных доз.
Внутри страны отменят требование предъявления COVID-сертификата для детей и подростков
Начиная с 14 февраля внутри Эстонии больше не будут требоваться COVID-сертификаты у учащихся общеобразовательных школ и профессиональных учебных заведений в возрасте до 18 лет (включительно), а также у тех, кому в течение 2021/2022 учебного года исполняется 19 лет.
По причине проводящегося в школах тестирования обосновано и разделение 19-летних молодых людей на основании того, являются ли они учащимися. Поскольку в образовательных учреждениях проводится организованное и обеспеченное на государственном уровне тестирование, инфекционная опасность учащихся контролируется лучше. Организаторы деятельности имеют право требовать от 19-летних лиц подтверждения статуса учащегося.
Работники здравоохранения по решению работодателя могут вернуться на работу до окончания карантина
Зараженные коронавирусом работники здравоохранения получат возможность начать выполнять рабочие обязанности до окончания периода карантина, если их симптомы заболевания уменьшились и при этом соблюдаются все необходимые меры предосторожности.
В остальном же карантинные требования для них остаются прежними. Изменение обусловлено большим ростом распространения вируса, по причине чего работа больниц, скорой помощи, семейных врачей и других учреждений здравоохранения может быть нарушена в результате не только большого числа пациентов, но и нехватки персонала.