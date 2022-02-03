ОФИЦИАЛЬНО | Новые правила по карантину, изоляции и COVID-паспортам для детей, подростков и медицинских работников

Дети без симптомов болезни после близкого контакта в образовательном учреждении или в кружках не обязаны оставаться в карантине

С понедельника, 7 февраля, даже невакцинированные учащиеся после близкого контакта с заболевшим не обязаны оставаться в карантине, если у них нет симптомов COVID. Новое правило действует для всех детей в детских садах и учащихся в возрасте до 18 лет (включительно), а также тех, кому в течение 2021/2022 учебного года исполняется 19 лет, если близкий контакт произошел при оказании услуги присмотра за детьми, в дошкольном детском учреждении, общеобразовательной школе, профессиональном учебном заведении, в школе по интересам или в учреждении по работе с молодежью.

Для мониторинга распространения коронавируса дважды в неделю продолжает проводиться экспресс-тестирование в общеобразовательных школах и профессиональных учебных заведениях. В случае позитивного результата теста или выявленного заболевания следует остаться дома. Находившимся в близком контакте учителям рекомендуется проходить тестирование ежедневно. Наличие необходимых тестов в учреждениях образования обеспечивает Министерство образования и науки.

Работающие образовательные учреждения и школы по интересам особенно важны для обеспечения душевного и социального благополучия детей и молодежи. Смягчению ограничений в системе образования и в школах по интересам должны сопутствовать обычные меры предосторожности: соблюдение дистанции, ношение масок, соблюдение правил гигиены и обеспечение качества воздуха в помещениях. Подавляющее большинство учителей в Эстонии вакцинированы, около 50 процентов педагогов также получили дополнительную защиту благодаря бустерной дозе. Важно продолжать активно предлагать работникам образовательных учреждений возможность вакцинации для получения первичных и бустерных доз.

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