Еврокомиссия объяснила: как привитым российскими вакцинами получить сертификат ЕС?

”Сертификат всегда показывает последнюю сделанную дозу. Таким образом, люди, привитые российскими или китайскими вакцинами и бустерной дозой любой из вакцин, признанных в Евросоюзе, могут использовать европейский ковид-сертификат, который облегчает въезд в ЕС”, — сказал Виганд (цитата по ТАСС).

Ранее в четверг Еврокомиссия приняла решение продлить действие системы ковид-сертификатов в ЕС на год, до 30 июня 2023 года.

По словам представителя ЕК, ”вирус по-прежнему широко распространен в Европе” и ”мы должны быть готовы к возможному росту заражений во второй половине года или к появлению новых вариантов”. Ковид-сертификат, напомнил Виганд, ”является исключительной мерой и остается таковой”.

”Мы не можем предсказать, как будет развиваться пандемия, но мы можем убедиться, что граждане продолжают пользоваться сертификатом, который работает и принимается везде, куда бы они не отправились”, — заявил комиссар юстиции ЕК Дидье Рейндерс. ”Цифровой сертификат ЕС о COVID оказался эффективным инструментом для обеспечения безопасного и свободного передвижения. Пока я с нетерпением жду того дня, когда он больше не будет нужен, пока же он позволяет нам безопасно передвигаться по Европе”, — добавил он.

Пока российские вакцины ждут одобрения в ЕС. Нет между ЕС и Россией и взаимного признания ковид-сертификатов. В ноябре Европейская комиссия сообщала, что Россия сделала первый шаг и предоставила Евросоюзу документы, которые нужны для проверки технической совместимости российской и европейской систем контроля за вакцинацией. Начать процесс взаимного признания Брюссель предложил Москве в июле прошлого года. Сейчас ЕС признает документы о вакцинации 33 стран, среди которых Армения, Грузия, Израиль, Сербия, Турция, Украина.