Украинский фигурист пропустит командный турнир ОИ из-за коронавируса

Украинский фигурист Иван Шмуратко сдал положительный тест на коронавирус и пропустит командный турнир на Олимпиаде в Пекине, сообщается на сайте Национального олимпийского комитета Украины.

Украинские фигуристы в командном турнире выступят в трех видах из четырех. На турнир заявлены София Голиченко и Артем Даренский (пары), Александра Назарова и Максим Никитин (танцы) и Анастасия Шаботова (одиночное катание), сообщает РБК.

”Сейчас чувствую опустошение, к сожалению, коронавирус вмешался в мои олимпийские планы. Очень хотел помочь нашей команде и прочувствовать эту необычную атмосферу соревнований. Я желаю здоровья и успеха своим друзьям и партнерам по команде, буду держать за них все, что можно держать, пока что дистанционно, и жду своего возвращения на олимпийский лед как можно скорее”, — сказал Шмуратко.

Отмечается, что фигурист рассчитывает принять участие в индивидуальных соревнованиях, которые начнутся 8 февраля.

На чемпионате Европы в Таллинне 20-летний фигурист занял двенадцатое место.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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