Транспортный департамент начинает извещать автовладельца о том, что его машина отозвана производителем

Начиная с 3 февраля 2022 года местный представитель автопроизводителя обязан вносить в регистр дорожного движения информацию о кампаниях по устранению дефектов и связанные с ней VIN-коды автомобилей.

Система выявит попадающие под кампанию зарегистрированные в регистре автомобили, и Транспортный департамент будет направлять ответственному лицу (ответственному пользователю или собственнику) извещение о том, что автомобиль подлежит отзыву.

Также департамент будет выдавать местному представителю автопроизводителя данные ответственного за машину лица. Представитель затем сообщит автовладельцу, где и как дефект будет устранен.

Отзыв для собственника машины бесплатный. Когда дефект в автомобиле будет устранен, то производитель ремонта внесет в регистр об этом соответствующую запись.

Часть 5 статьи 72 Закона о дорожном движении гласит, что в случае, если механическое транспортное средство или его прицеп не соответствует требованиям (у него имеется проектировочная или производственная неисправность), то собственник или ответственный пользователей механического транспортного средства или его прицепа должен предоставить производителю возможность применить исправительные меры, чтобы ввести механическое

Автовладелец должен выполнить эту обязанность при первой возможности, но не позже чем через 12 месяцев после получения извещения от Транспортного департамента.