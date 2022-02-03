ГРАФИК | В пятницу цена на электричество будет очень низкой поздно вечером

4 февраля биржевая цена электроэнергии будет ниже 100 евро за МВт-ч в ранние часы. С 10 часов утра и до часа дня цена подскочит ближе к 200 евро за МВт-ч.

Самой низкой цена будет в 22:00 — всего 20,10 евро за МВт-ч! Самой высокой она будет как раз таки в 10 утра — 196,68 евро за МВт-ч.

Среднесуточная цена для Эстонии на бирже Nordpool составит 128,47 евро за МВт-ч. В Финляндии — 76,30 евро за МВт-ч.