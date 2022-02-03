03.02.2022, 20:25
Российские пограничники задержали молодого человека, который нелегально проник в страну из Эстонии(7)
В ходе опроса нарушителя установлено, что в Россию он следовал с туристической целью, но документов, удостоверяющих личность при себе не имел.
В настоящее время в отношении иностранца возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ ”Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации”.
Для нарушителя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Молодому человеку грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет, пишет портал pskov.ru.