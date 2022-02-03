Эстонский специалист Сергей Аникин вошел в ТОП-25 лучших руководителей IT-сектора в мире

Американское издание The Software Report составило ТОП-25, в который вошли лучшие управленцы технологического сектора — это признанные специалисты, руководящие большими коллективами.

"Я пришел в Pipedrive 8 лет назад, когда в компании работало всего 25 человек. Теперь у нас в команде более 900 талантливых специалистов. Эти годы меня научили, насколько важна роль людей и командной работы для технологического развития. За каждым влиятельным руководителем стоит сильная и преданная делу команда, и на самом деле это признание относится ко всем нашим сотрудникам", — сказал Сергей Аникин.

Под руководством Аникина компания Pipedrive показала быстрый рост и во время пандемии COVID-19. Успех эстонского стартапа не остался незамеченным, и в конце 2020 года его купил американский инвестиционный фонд Vista Equity Partner.

Сделка довела капитализацию Pipedrive до 1,5 миллиарда долларов (около 1,27 миллиарда евро) — таким образом, Pipedrive стал пятым эстонским единорогом (компанией, чья стоимость превысила 1 миллиард).

Pipedrive занимается разработкой программного обеспечения по управлению продажами (СRM), которое позволяет отслеживать данные о клиентах компаний и сделки с ними. Сегодня инструментами Pipedrive пользуются почти 100 000 фирм по всему миру.

До прихода в Pipedrive Аникин более семи лет работал в Skype, а его карьера началась в Swedbank, где Сергей руководил командой разработчиков. В конце прошлого года Аникин принял решение уйти из Pipedrive и передаст весной эстафетную палочку Агуру Йыги.