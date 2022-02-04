СВЕЖИЕ ДАННЫЕ | Как будут компенсировать рост расходов на отопление?

При расчете компенсации для сравнения будет взята цена на октябрь 2021 года.

Основой для расчета компенсации станет основан разницей между действующей в Эстонии ставкой акцизного налога на природный газ (40 евро за 1000 м3) и минимальной ставкой акцизного налога в Европейском Союзе (11,3 евро за 1000 м3), т. е. 28,7 евро за 1000 м3.

Пособие не может быть выплачено лицам, которые уже потребляют природный газ по льготной ставке (11,3 евро за 1000 м3) или чье потребление не облагается акцизами.

Компенсации будут выплачены в марте и апреле 2022 года.

Как сообщалось ранее, компенсировать рост цен будут через генерирующие тепло предприятия, чтобы люди сразу получали более низкие счета.

Министр государственного управления Яак Ааб подтвердил также, что для снижения затрат коммерческих потребителей природного газа будет оказана поддержка сетевых предприятий и производителей тепловой и электроэнергии из природного газа.

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