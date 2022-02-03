ФОТО И ВИДЕО | Трагическое ДТП в Латвии: возможно, полицейские были пьяны

Как сообщалось, трагический инцидент в Адажи случился 22 января в 1.27 ночи. За несколько часов до этого на этом же участке дороги на обочину вылетел автобус. Спустя некоторое время, когда уже стемнело, за автобусом приехал эвакуатор. Работники эвакуатора для того, чтобы вытащить автобус из гравия, поперек дороги натянули металлический трос. В этот момент мимо эвакуаторщиков, не снижая скорости, проехал патрульный полицейский автомобиль Škoda Адажского самоуправления.

Полицейская машина на обледенелой дороге на полной скорости врезалась в натянутый поперек дороги трос и потерпела аварию. Крыша полицейского автомобиля оказалась полностью смятой. В результате аварии погиб один сотрудник муниципальной полиции (водитель Škoda), двое пассажиров автомобиля получили травмы.

Оставшийся в живых полицейский уже подал заявление об увольнении. В свою очередь, заключение экспертизы в отношении погибшего сотрудника полиции ожидают получить в течение месяца.

Расследование данной аварии происходит на очень серьезном уровне, так как оно является, возможно, результатом сразу нескольких нарушений, сообщает LTV.

Пострадавший мужчина, который принимал участие в работе по эвакуации автобуса, по-прежнему продолжает лечение в больнице и ждет операцию на сломанной ноге. Не исключено, что из-за тяжелой травмы к работе он сможет вернуться не раньше, чем через полгода.



