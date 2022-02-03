03.02.2022, 13:11
Министр предпринимательства предложил отменить ограничение работы заведений до 23:00
Foto: Priit Simson
Министр предпринимательства и ИТ Андрес Сутт сделал правительству предложение отменить в общественных местах ограничение по времени работы в период 23:00-6:00, которое действует в Эстонии еще с 1 ноября 2021 года.
Сутт пояснил, что общался с представителями сектора, и предприниматели хотят отмены временного ограничения на работу.
"Сейчас становится все более ясно, что ограничение работы до 23:00 не влияет на темп заражения, в люди, несмотря на это, находят возможности для развлечения, будь то в рабочих помещениях либо в домашних условиях. Сегодня из-за этого ограничения страдают, в первую очередь, законопослушные и ответственные предприятия, которые до сих пор придерживались правил", — сказал Сутт.
Правительство примет решение во вторник после получения мнения научного совета.